Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, estaría siendo investigado por abuso sexual

Nicolás Rodríguez, futbolista de 21 años, arribó a Atlético Nacional el 8 de enero de 2026 cedido por Orlando City de la MLS. Foto: Adictos al Balón

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En la mañana de este martes, en el programa digital Somos La Titular, el periodista Alejandro Pino reveló que el jugador de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez, estaría siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación en el marco de un presunto caso de abuso sexual.

La información se conoció a partir de un documento oficial de la entidad, en el que se detalla una denuncia instaurada por una mujer de 19 años.

Según el reporte, el caso fue tipificado como “acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir”. En el relato consignado ante la Fiscalía, la denunciante asegura que los hechos habrían ocurrido luego de una noche en la que consumió bebidas alcohólicas junto al futbolista, y algunos de sus amigos —incluido un primo—, y posteriormente perdió parcialmente la conciencia de lo que estaba sucediendo durante la noche.

De acuerdo con su testimonio, la mujer fue trasladada a la vivienda del jugador de Nacional en Rionegro. Debido a su estado, en el que —según describe— no podía caminar por sus propios medios ni ver bien, la joven fue llevada a un cuarto donde habría ocurrido la violación. Aunque dice que no se sentía con pleno control de su cuerpo, la denunciante explica en su testimonio que era consciente de lo que estaba sucediendo y que, en repetidas ocasiones, le habría señalado al futbolista y a sus acompañantes que no consentía lo que estaba sucediendo.

En el documento se indica que, luego de que la mujer pudo irse de la vivienda por sus propios medios, acudió a su círculo cercano para que la llevaran al hospital. Según la denuncia, tanto Nicolás Rodríguez como su entorno intentaron contactarla para “arreglar las cosas”, mientras negaban que hubiera ocurrido algún hecho irregular.

Hasta el momento, ni Atlético Nacional ni el jugador se han pronunciado oficialmente sobre la situación. La investigación continúa en curso por parte de la Fiscalía, que deberá esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades en este caso.

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