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Estas son todas las medallas de Colombia en la Copa Centroamericana y del Caribe de Judo

En las categorías de mayores el país suma 11 medallas, dos de oro, cuatro de plata y cinco de bronce, mientras que en las ramas juveniles son seis las preseas.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
24 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Judocas colombianos en la Copa Centroamericana y del Caribe de Judo Panamá 2026.
Judocas colombianos en la Copa Centroamericana y del Caribe de Judo Panamá 2026.
Foto: Comité Olímpico Colombiano
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El pasado domingo 22 de marzo de 2026, Colombia sumó dos medallas de oro en la Copa Centroamericana y del Caribe de Judo en Panamá. Brenda Olaya, en la categoría -78 kg, y Francisco Balanta, en los -100 kg, fueron los encargados de bañar de oro al amarillo, azul y rojo. Con esto, la delegación colombiana, compuesta por 18 judocas, ya suma 11 medallas en el evento.

En la categoría +100 kg, Elmer Orjuela también sumó una presea para el país, esta vez de bronce. Cayó en la semifinal contra el cubano Andy Granda. Por otro lado, Brigitte Carabali se colgó la plata tras ser derrotada con dificultad por Karen León de Venezuela en la final de la categoría de los +78 kilogramos.

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Medallas de plata y bronce para Colombia

Siguiendo con la rama femenina, Heydi Santillana de apenas 19 años ganó la medalla de plata al perder la final de los -78 kg frente a la cubana Anisleidys López. Esta misma judoca centroamericana y en la misma categoría venció a la colombiana Luisa Bonilla, quien obtuvo el bronce gracias a este resultado.

María Villalba derrotó a Kristine Jímenez de Panamá en la semifinal de los 57 kg, pero cayó en la definición frente a la dominicana Ana Rosa, quedándose la colombiana con la medalla de plata. El mismo resultado de Wendy Golu.

Para terminar con las competencias de mayores, Jhon Caicedo (-90 kg), Cindy Mera (-63 kg) y Ferney Ruiz Mesa (73 kg) lograron las medallas de bronce en sus respectivas categorías, dejando a Colombia en el tercer puesto del medallero con dos preseas doradas, cuatro de plata y cinco de bronce.

Panama Cadet Panamerican Cup 2026

Ahora, con la categoría juvenil, la delegación nacional acumula seis medallas: dos de oro, dos de plata y dos de bronce. Sharol Angulo Sandoval, en la categoría de los -70 kg, y Javier Suaza, en los -90 kg, fueron los encargados de los oros para el país.

Respecto a las preseas plateadas, estas corrieron por cuenta de Stephany Aldana, segunda en los -44 kg, y Danna Cantoni Cortés, subcampeona en los -63 kg, perdiendo la final de la categoría contra la venezolana Yatnelis Rodríguez.

Finalmente, Alixon Valero Acosta (-52 kg) y Daniel Palomino (-81 kg) obtuvieron el tercer lugar en sus categorías. Con esto, Colombia cierra hasta el momento sus medallas en el Panama Cadet Panamerican Cup 2026.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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