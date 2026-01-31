¡Lionel Messi en Colombia! Los mejores momentos del triunfo de Inter de Miami sobre Nacional

El equipo de Florida se llevó el triunfo en los segundos finales y Lionel Messi se robó el protagonismo. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Atlético Nacional e Inter Miami se midieron en Medellín en un amistoso que tenía el gran condimento de la visita de Lionel Messi a Colombia. El regreso del astro argentino al estadio Atanasio Girardot, 13 años después de su última aparición en la ciudad, convirtió la noche en un evento de alto impacto futbolístico, mediático y simbólico para el fútbol colombiano.

En el campo, el resultado terminó 2-1, pero el foco estuvo puesto en las sensaciones que dejó un duelo que mostró destellos de grandeza por Messi, pero también un golazo de una joven promesa y que cada vez se consolida más en la titular.

Messi volvió al Atanasio y el estadio respondió

Desde la salida de los equipos al campo, el ambiente fue distinto. Messi encabezó el protocolo junto a René Higuita, en una imagen que conectó generaciones y resumió el carácter especial del amistoso. El público, que llenó las tribunas del Atanasio, respondió con atención permanente cada vez que el capitán argentino entró en contacto con la pelota, ya fuera en jugada abierta o en balón parado.

Inter Miami asumió el inicio con posesión, pero Nacional no tardó en equilibrar el trámite. Con orden en el mediocampo y transiciones rápidas por las bandas, el equipo verdolaga encontró espacios y empezó a incomodar a un rival que todavía luce en construcción, propio de la pretemporada.

Rengifo marcó el ritmo y el golazo del partido

El primer aviso fue de Juan Manuel Rengifo, uno de los nombres más activos del primer tiempo. Su protagonismo se confirmó al minuto 26, cuando sacó un potente zurdazo para vencer a St. Clair y poner en ventaja a Nacional. La jugada nació desde el medio, tuvo continuidad por derecha y terminó con una definición limpia que desató la celebración local.

A partir del gol, Nacional se sintió cómodo. David Ospina apareció con seguridad cuando Messi probó de tiro libre y luego en una acción mano a mano que recordó viejos duelos entre Argentina y Colombia. El arquero fue clave para sostener el 1-0 antes del descanso, en un primer tiempo que dejó mejores sensaciones para el equipo antioqueño.

Nueve cambios, otro partido y reacción del Inter

En el segundo tiempo, Nacional realizó nueve modificaciones de entrada, lo que alteró el ritmo y la estructura del equipo. Inter Miami, con más continuidad en sus titulares, aprovechó ese contexto para adelantarse en el campo y asumir el control del balón.

La igualdad llegó al minuto 54. Un error en la salida de Nacional le permitió a Messi rematar, el balón dio en el vertical y Luis Suárez capturó el rebote para empujar el empate. Fue una jugada que condensó la jerarquía del frente ofensivo del equipo de Javier Mascherano y que reactivó el partido.

Con el 1-1, Inter tomó mayor protagonismo. Messi siguió siendo el eje, distribuyendo y buscando asociaciones, mientras Nacional intentó responder con esfuerzo y presión, aunque sin la misma claridad ofensiva del primer tiempo.

Final inesperado

Cuando el empate parecía definitivo, el partido se resolvió de manera inesperada. En tiempo de reposición, una jugada de Inter Miami terminó con un autogol de Elkin Rivero, que en su intento de despejar venció a su propio arquero. Así, el amistoso se cerró con victoria 2-1 para el equipo estadounidense, en un desenlace que contrastó con el desarrollo general del encuentro.

Messi volvió a Medellín, jugó, generó fútbol y fue determinante, Nacional mostró buenos pasajes con su nómina inicial y el Atanasio confirmó que sigue siendo un escenario capaz de albergar noches de alcance internacional.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador