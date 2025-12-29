Atlético Nacional ya tendría listo a su director técnico para 2026

Jugadores de Nacional celebran con el trofeo de la Copa Colombia al finalizar el partido de vuelta de la final contra Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, Colombia. Foto: EFE - STR

Luego de su primer título como entrenador en la Copa BetPlay Dimayor 2025, Diego Arias estaría cerca de ser ratificado como director técnico de Atlético Nacional para 2026. Un año muy importante para el club antioqueño y sus aspiraciones ligueras y continentales.

Aunque el exjugador de Deportivo Pereira, Once Caldas, Cruzeiro y el propio equipo Verde inició su periplo como técnico siendo el entrenador encargado luego de la destitución de Javier Gandolfi el 16 de septiembre de 2025, ahora con un trofeo bajo el brazo cuenta con toda la confianza de la junta directiva.

Todo esto de acuerdo al periodista de Win Sports, Mauricio Agudelo, quien aseguró que la dirección deportiva de la escuadra paisa ya trabaja de la mano con Arias para la confección de la nómina que enfrentará la Copa, Liga Betplay y la Copa Sudamericana 2026.

Un reto no solo relevante por el escenario internacional, sino por el rival que tendrá que enfrentar en la fase previa; Millonarios FC. Los dos clubes más ganadores de Futbol Profesional Colombiano (FPC) se medirán el 4 de marzo del próximo año por un cupo en la fase de grupos de este torneo continental.

Cifras de Diego Arias como técnico de Atlético Nacional

Durante 2025, Diego Arias dirigió a Nacional en 21 partidos, obteniendo 12 victorias, seis empates y tres derrotas, lo que le deja un rendimiento del 66,67%. Números más que aceptables para justificar su permanencia al frente del cuerpo técnico del Verde de la Montaña.

Eso sí, para poder sostenerse en el cargo Arias tendrá que hacer mucho más que ganar partidos en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. La importancia de Nacional en el Fútbol Colombiano le exige pelear y ganar la estrella del primer semestre y avanzar en la Copa Sudamericana.

Habrá que esperar como avanza la temporada para el equipo antioqueño y que plantel termina armando pensando en el torneo internacional. Una competición que se le ha convertido en una obsesión para el club Verdolaga y su numerosa hinchada en Medellín.

