Audios de miembros de “Los del Sur” demostrarían que los desmanes fueron planeados

Imágenes de los desmanes en el estadio Atanasio Girardot durante el enfrentamiento entre Atlético Nacional y América de Cali. Foto: EFE/El Colombiano - El Colombiano

Este martes se dieron a conocer unos audios en los que se escucha a quien sería uno de los miembros de Los del Sur —la principal barra de Atlético Nacional — planeando los desmanes que se presentaron el domingo pasado previo al juego entre Nacional y América de Cali en donde resultaron 24 personas heridas.

Le recomendamos: En video: así fueron los actos de violencia de la barra de Nacional en el Atanasio

Felipe Muñoz, líder de Los del Sur, es mencionado en uno de los audios supuestamente planeando el ataque. “Ese señor (Benjamín Romero, vicepresidente ejecutivo de Atlético Nacional) nos está midiendo el aceite y lo que vamos a hacer el domingo va a ser parchar en baja, casi en las barandas para tirarse a la chancha. Vamos a empezar una guerra fría entre Nacional y sus dirigentes”, se escucha al hincha cuya identidad es desconocida.

Este lunes 17 de abril la barra se manifestó oficialmente sobre la tensa situación con los directivos del equipo. En primera medida, se lee en el comunicado que publicaron en la cuenta de Facebook, Los del Sur dicen que rechazan ”la violencia y los desmanes. Todos los que conocen la historia de Los del Sur saben que dichos sucesos son distantes a nuestra tradición de fiesta y aliento incondicional”.

En el comunicado desmienten a Benjamín Romero, vicepresidente ejecutivo de Atlético Nacional. “Miente al decir que nos dan plata para no causar disturbios y en general al referirse como beneficios a todo un acuerdo de hace más de 20 años que la barra ha tenido con la promoción de la convivencia dentro y fuera de los estadios, del que siempre tuvieron conocimiento presidentes del equipo, presidentes de la junta directiva del club, alcaldes y demás actores del equipo y de la ciudad y del país

Al romper toda la relación con la hinchada y la barra, las directivas actuales del equipo rompen el respeto, el trabajo, la historia de unión que ha caracterizado a la hinchada más grande y popular de este país. Es un método actual de trabajo de esta dirigencia. Rompieron con todo lo que había exitoso en Nacional, jugadores de la Copa Libertadores, plantel administrativo, dirigentes exitosos que le dieron los más grandes logros recientes del club”.

Le puede interesar: Nacional contra Los del Sur: la fracasada estrategia de darle poder a las barras

También se pronunciaron sobre la respuesta de la Fuerza Pública ante los disturbios. “Rechazamos la actitud provocadora de la Policía al activar en nuestra contra los extintores que iban a ser usados para nuestra fiesta, para además después golpear gente en el piso con ellos. Rechazamos que la dirigencia actual no asistiera a tres espacios de diálogo que propuso el Estado local a través de la Alcaldía de Medellín y sus funcionarios”.

¿Se va a jugar la Libertadores en Medellín?

Daniel Quintero, alcalde de la capital de Antioquía, habló sobre la posibilidad de no poder jugar en el estadio Atanasio Girardot este jueves por Copa Libertadores, ante lo sucedido por los desmanes de la barra Los Del Sur, que alegaron que todo aconteció por las decisiones de las directivas del equipo de cortar los beneficios y la relación que tenían con este sector de la afición.

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo”, dijo Quintero.

En respuesta a lo dicho por el alcalde de Medellín, Mauricio Navarro, presidente de Nacional, aseguró en Caracol Radio que: “Posiblemente, ahora, si el alcalde no presta el estadio, tenemos que ir como parias, como fue en una época de Copa Libertadores, jugando por el resto del país o por otro país, que esa es otra posibilidad que no descartamos”.

#ElVbarCaracol



❌"Desde que llegué el diálogo con ellos ha sido imposible": Mauricio Navarro, presidente de Nacional



💣"No me quieren porque estoy interfiriendo en sus intereses": agregó sobre su relación con ellos



🎧Escúche la entrevista completa aquí: https://t.co/0c98oC7knq pic.twitter.com/gsDOIituMv — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) April 17, 2023

“Al alcalde le quiero recordar que el estadio no es prestado; es alquilado. Nosotros pagamos un alquiler por el estadio. Si no tenemos estadio tenemos que hacerlo en otra parte y eso demuestra que estamos solos en este problema, que es un problema de ciudad, pero parece ser que es un problema entre dos estamentos, barra y Alcaldía, en contra del Atlético Nacional”, agregó Navarro.

Además: Nacional jugará como local en Barranquilla el próximo partido de Copa Libertadores

Después de toda la incertidumbre si el estadio sería o no sede del juego ante Melgar por el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Nacional informó el partido se disputará en condición de local en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. En el comunicado también se aclaró que las autoridades de Barranquilla “determinaron que este juego no tendrá presencia de público”.

“Para nuestra institución es una verdadera lástima no llevar a cabo este encuentro en nuestra ciudad. Un evento que debería ser una fiesta para todos los antioqueños, infortunadamente tiene que ser trasladado a otro lugar por el actuar de unas pocas personas el pasado domingo en el juego ante el América de Cali”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador