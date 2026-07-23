Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional, suspendido el primer partido de la Liga Betplay 2026-II

Cristian 'Chicho' Arango se lamenta tras perder la final de la Liga Betplay 2026-I con Atlético Nacional frente a Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia, en Colombia. Foto: AFP - JAIME SALDARRIAGA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

No se ha jugado ni siquiera el primer encuentro de la Liga Betplay 2026-II y ya hay un juego que debe aplazarse por “motivos de fuerza mayor”. Comisión Local de Fútbol de Tunja le informó a la Dimayor que el duelo entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, por la primera fecha, no podrá jugarse este fin de semana.

“Rechazamos este tipo de decisiones que la Comisión toma a tres días de disputarse el encuentro. Recordamos que la Dimayor definió el calendario y fixture de la Liga BetPlay 2026 desde el mes de enero. Adicionalmente, ratificó el día y la hora de este partido”, dijo la Dimayor en un comunicado.

Le podemos recomendar: Santa Fe vs. Caracas: siga en vivo el partido de El León en la Copa Sudamericana

¿Por qué se aplaza el partido de Nacional en Tunja?

Hasta el aplazamiento, el partido entre Chicó y Nacional estaba programado para este sábado 26 de julio a las 4:00 p. m. en el estadio La Independencia de la capital boyacense. Sin embargo, será imposible cumplir con este horario.

“A pesar de conocer la programación con la señalada anticipación, la Comisión Local de Fútbol de Tunja parece priorizar cualquier otra actividad, en este caso específico un evento notificado con solo cuatro días hábiles previos, dejando a un lado la realización de un encuentro de vital importancia”.

La razón detrás de este aplazamiento es la etapa reina de la Vuelta de la Juventud 2026 que abandona el departamento de Casanare y llega a Boyacá. De acuerdo con la alcaldía de la ciudad, las autoridades municipales no pueden garantizar la seguridad necesaria para ambos eventos deportivos.

Lea también: El camino de una carrera: la historia del fondista Rubén Barbosa

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Con una fecha aún por definir para este compromiso entre boyacenses y antiqueños, el club Verdolaga volverá a la acción hasta el martes 28 de julio. El equipo verde jugará el duelo de vuelta contra Tigres de la fase 1B de la Copa Betplay.

“Este tipo de posiciones afecta gravemente la programación, el correcto desarrollo de nuestros campeonatos, la planificación deportiva de los equipos, así como los compromisos con el canal licenciatario. Lamentamos profundamente lo que este aplazamiento pueda causar en terceros”, finalizó.

Respecto a Boyacá Chicó, los tunjanos deberán esperar hasta el próximo fin de semana para poder debutar en la liga colombiana. Será el próximo domingo 2 de agosto cuando enfrente a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

No se pierda: Millonarios presentó a su nuevo defensa central para este semestre: ¿de quién se trata?

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador