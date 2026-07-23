Millonarios presentó a su nuevo defensa central para este semestre: ¿de quién se trata?

Stiven Barreiro, nuevo defensor central de Millonarios para la Liga Betplay 2026-II. Foto: Millonarios

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Stiven Barreiro, ex compañero de James Rodríguez en el León de México, es nuevo jugador de Millonarios. El defensor colombiano fue oficializado por el club albiazul este jueves 23 de julio de 2026 a través de sus redes sociales. El futbolista de 32 años se convierte en la sexta contratación para el semestre.

Luego de superar los exámenes médicos, Jaine Stiven Barreiro firmó un contrato por dos años y tratará de brindar su experiencia en el fútbol mexicano al equipo Embajador que busca volver a ser campeón del fútbol profesional colombiano luego de más de tres años de sequía en la liga.

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“Desde muy chiquito quise venir aquí”, Stiven Barreiro

“Soy un defensa muy rápido. Me gusta mucho salir con el balón dominado y soy muy fuerte en el juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo. Soy fuerte en la marca y bastante competitivo”, dijo Barreiro a su llegada al cuadro azul.

El futbolista caleño, quien debutó en el Deportes Quindío en 2011, llega a Millos para disputar el puesto de central con Andrés Llinás, Jorge Arias, Sergio Mosquera y Alex Moreno Paz, este último canterano del club albiazul.

“Estoy muy emocionado de estar en este gran club. Desde muy chiquito quise venir aquí, por lo grande que es y para dejar una huella muy importante. Le voy a poner mucho amor a esta camiseta porque estoy muy feliz”, finalizó.

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Clubes anteriores de Stiven Barreiro

Nacido el 19 de junio de 1994 en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Stiven Barreiro pasó cinco años en el Quindío, hasta que tuvo un breve periodo en Independiente Santa Fe. En 2016 emigró a la Liga de México con Atlas.

Allí permaneció durante dos temporadas hasta que fue fichado por Pachuga durante dos años. En 2020 comenzó a vivir su mejor etapa con el Club León, ganando el torneo Clausura de 2020 y dos torneos continentales en 2021 y 2023.

En el estado mexicano de Guanajuato jugó siete temporadas consecutivas y su arribo a Millonarios representa su regreso al fútbol colombiano tras una década jugando en el extranjero de la mano de un “grande” del FPC.

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