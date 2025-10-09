Así quedaron los cuartos de final del Mundial Sub-20: horarios y dónde ver

Colombia sueña con meterse en las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025. Foto: EFE - Benjamín Hernández

El Mundial Sub-20 Chile 2025 entró en una de sus etapas más críticas. Los octavos de final llegaron a su fin este jueves y en el grupo de los ocho mejores quedaron dos equipos sudamericanos, dos norteamericanos, tres europeos y un africano.

En ese selecto grupo está Colombia, que se cruzará el próximo sábado con España, lo que representa una auténtica prueba de fuego, pues el cuadro ibérico es uno de los favoritos. La cita es en el Estadio Fiscal de Talca, donde la tricolor jugó sus cuatro partidos anteriores.

Los cafeteros llegan invictos a esta fase: suman dos victorias y dos empates. En octavos eliminaron a Sudáfrica por 3-1 gracias a los goles de Joel Andrés Canchimbo y Néiser Villarreal. El combinado nacional viene de menos a más y quiere hacer historia.

Sin embargo, en el último partido hubo una mala noticia para el equipo dirigido por César Torres. Simón García, defensor titular, quedó suspendido tras acumular dos tarjetas amarillas —la última precisamente ante Sudáfrica— y no podrá disputar el duelo ante España.

La Roja, por su parte, llega con altibajos. La selección ibérica ha mostrado talento, pero también irregularidad en su rendimiento. Aunque superó la fase de grupos como uno de los mejores terceros, en octavos mostró una mejor versión y eliminó a Ucrania.

Con la eliminación directa en juego, cada detalle puede marcar la diferencia en este nivel. Colombia confía en la ambición de esta nueva generación de futbolistas para dar el salto a semifinales, mientras España espera aprovechar su jerarquía.

Los partidos de la tricolor estarán disponibles a través de la señal abierta de Caracol (Gol Caracol) y también por el servicio de streaming ditu.

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial Sub-20:

