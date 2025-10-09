Jokser Albornoz logró las últimas medallas de Colombia en el Mundial de Pesas

Jokser Albornoz, pesista colombiano y doble medallista en Førde 2025. Foto: IWF

Jokser Albornoz cerró este jueves la participación nacional en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas 2025, que se disputa en Førde, Noruega, al conquistar dos medallas —plata en el envión y bronce en el arranque y el total— dentro de la categoría de los 94 kilogramos.

El pesista nacional tuvo una jornada impecable desde sus primeros movimientos. En el arranque, completó tres intentos válidos con marcas de 165, 171 y 175 kilogramos, siendo este último el que lo ubicó tercero en el podio. Los iraníes Alireza Moeini y Ali Alipour dominaron esta modalidad.

En el envión, Albornoz volvió a mostrar su consistencia técnica y fortaleza mental. Logró tres levantamientos exitosos de 207, 212 y 215 kilos, con los que aseguró la medalla de plata mundial, siendo superado por el campeón olímpico Karlos Nasar (Bulgaria), quien se impuso con 222 kilogramos.

La sumatoria de sus mejores intentos —390 kilos en total— le permitió además colgarse el bronce general de la división. El oro en esa modalidad fue para Nasar (395 kilos), mientras que la plata quedó en manos de Moeini (392 kilos).

Doce medallas para Colombia en Førde

El rendimiento de Albornoz se suma a una semana brillante para la halterofilia colombiana. Yeison López, en los 88 kilogramos, fue la gran figura nacional del certamen al conquistar dos medallas de oro, una de plata y establecer dos récords mundiales.

En las ramas femeninas también hubo medallas. La vallecaucano Yenny Sinisterra abrió la cuenta de la delegación colombiana el pasado lunes cuando se adjudicó una plata en el arranque y un bronce en el total de los 63 kilogramos.

Un día después, Julieth Rodríguez amplió la cosecha con dos platas en el arranque y total de los 69 kilogramos, mientras que Mari Leivis Sánchez, en los 77 kilogramos, repitió la fórmula con dos platas más para el equipo nacional.

