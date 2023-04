Daniel Quintero a presidente de Nacional: " No me conoce definitivamente”

Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Sigue el rifirrafe entre Nacional y la Alcaldía de Medellín. En horas de la tarde, Daniel Quintero, alcalde de la capital de Antioquia, volvió a pronunciarse sobre lo que dijo Mauricio Navarro, presidente del cuadro verdolaga, sobre la posibilidad de no poder jugar en el estadio Atanasio Girardot este jueves por Copa Libertadores, ante lo sucedido ayer por los desmanes de la barra Los Del Sur, que alegaron que todo aconteció por las decisiones de las directivas del equipo de cortar los beneficios y la relación que tenían con este sector de la afición.

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo”, dijo Quintero, alcalde de Medellín, ayer en la noche.

No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2023

Esta mañana, Navarro, presidente de Nacional, aseguró en Caracol Radio que: “Posiblemente, ahora, si el alcalde no presta el estadio, tenemos que ir como parias, como fue en una época de Copa Libertadores, jugando por el resto del país o por otro país, que esa es otra posibilidad que no descartamos. Al alcalde le quiero recordar que el estadio no es prestado; es alquilado. Nosotros pagamos un alquiler por el estadio. Si no tenemos estadio tenemos que hacerlo en otra parte y eso demuestra que estamos solos en este problema, que es un problema de ciudad, pero parece ser que es un problema entre dos estamentos, barra y Alcaldía, en contra del Atlético Nacional”.

Luego, se refirió a Juan Pablo Ramírez, Secretario de Gobierno de Medellín, quien culpó a los directivos de Nacional de lo ocurrido ayer en el Atanasio. “Nosotros sentimos que ellos consideran que el único diálogo posible es que Nacional reconsidere la situación y que continúe con las exigencias económicas de la barra y las preventas, eso es lo que no nos parece que esté bien”.

Tras estas declaraciones, Quintero volvió a responderle al presidente verdolaga por medio de su cuenta de Twitter y aseguró de manera tajante que: “Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce definitivamente”.

Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2023

A lo largo de esta tarde, miembros de la barra Los Del Sur, directivos y presidente de Atlético Nacional, además de representantes del Ministerio del Interior, Personería, Policía, así como integrantes de las barras de Medellín, se reúnen en la capital antioqueña para llegar a acuerdos y evitar nuevas adversidades alrededor del fútbol en esa ciudad.

