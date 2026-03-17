David Ospina no jugará ante Millonarios en la Liga Betplay 2026-I. ¿Por qué?

David Ospina, jugador de Atlético Nacional, durante el compromiso ante Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - José Vargas

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“David Ospina: Decisión técnica. Goza de buena salud”, ese fue el escueto mensaje de Atlético Nacional ante la ausencia del arquero de la selección de Colombia en la convocatoria del equipo paisa para el partido frente a Millonarios en el estadio El Campín por la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-I.

Con esto, se espera que Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo sea el portero titular de Nacional. Vale la pena recordar que Ospina fue señalado por algunos hinchas verdolagas como uno de los grandes responsables de la eliminación de Atlético Nacional de la Copa Sudamericana con Millonarios hace dos semanas.

Eso sí, “El Rey David” ha sido crucial en los títulos más recientes del verde de la montaña (Copa Betplay 2024, Liga Betplay 2024, Superliga Betplay 2025 y Copa Betplay 2025). Incluso, durante su primera etapa en el club de sus amores ganó tres veces el rentado local, dos de ellos de manera consecutiva.

Hora y dónde ver en vivo Millonarios vs. Nacional

Fecha: martes 17 de marzo de 2026

Hora: 8:30 p.m

Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá

Canal: Win + Fútbol

¿Dónde jugaba David Ospina antes de llegar a Atlético Nacional?

Uno de los jugadores con más partidos en la selección de Colombia permaneció dos años en el fútbol de Arabia Saudita con Al-Nasr, donde fue compañero de Cristiano Ronaldo y de donde llegó para cerrar su carrera en Nacional.

Incluso David Ospina llegó en la misma ventana de traspasos en la que Radamel Falcao García arribó por primera vez a Millonarios. Al igual que El Tigre, Ospina permaneció más de una década en el fútbol de Europa.

Su primer club fue el Niza de Francia, a donde llegó luego de ser campeón con Atlético Nacional. Después del Mundial de Brasil 2014 firmó con el Arsenal de Inglaterra, para luego pasar algunos de sus mejores años en el Napoli de Italia.

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