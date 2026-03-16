Millonarios vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver en vivo la Liga BetPlay

Millonarios le ganó 3-1 a Atlético Nacional. Foto: Atletico Nacional via Instagram

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios y Atlético Nacional encaran este martes el partido más atractivo de la fecha 12 en la Liga BetPlay Dimayor 2026. El Campín de Bogotá será el escenario de un duelo en el que ambos equipos se juegan mucho más que tres puntos importantes y hay una mezcla de revancha con necesidad.

Para el conjunto verdolaga, este enfrentamiento tiene un sabor especial de desquite tras la dolorosa eliminación sufrida recientemente ante el equipo embajador en la fase previa de la Copa Sudamericana. Aquel mal trago internacional motiva a los antioqueños a buscar un triunfo que sane las heridas recientes.

El Nacional de Diego Arias llega con un presente envidiable en el torneo local, caracterizado por una nómina ofensiva y efectiva pese al golpe continental. El liderato sólido respalda el proceso del técnico, quien ahora ha enfocado la concentración del grupo a nivel local, donde siempre es protagonista.

Los verdolagas arriban a Bogotá tras vencer 2-0 a Llaneros en el Atanasio Girardot en la noche del viernes. Con goles de Matheus Uribe y Eduard Bello, el equipo paisa hizo respetar su casa y llegó a 24 unidades, que lo mantienen sin discusión en lo más alto de la tabla de posiciones.

Por su parte, el Millonarios de Fabián Bustos atraviesa un momento complicado tras caer sorpresivamente 2-1 con Boyacá Chicó en Tunja. La derrota en La Independencia, sumada a la expulsión de su capitán David Mackalister Silva, ha generado dudas sobre el rendimiento del cuadro capitalino.

Actualmente, el equipo embajador ocupa la undécima posición con 14 unidades, lo que aumenta la presión por obtener resultados positivos. El riesgo de quedarse fuera de los ocho mejores por segundo semestre consecutivo es una sombra que preocupa seriamente a la numerosa hinchada azul.

Además del superclásico, la jornada de este martes ofrece otros duelos. Llaneros recibirá al Cúcuta Deportivo a las 4:10 p.m., mientras que Bucaramanga medirá fuerzas contra el exlíder Once Caldas a las 6:20 p.m.. El miércoles habrá tres partidos, entre ellos el que más destaca es el Cali vs. Santa Fe (8:30 p.m.).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador