Edwin Cardona: “Pocos tienen el carácter de volver a patear el penal”

Atlético Nacional dejó escapar este martes una gran oportunidad de inclinar a su favor la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, al empatar 0-0 en casa frente a Sao Paulo. Edwin Cardona erró dos penaltis que pudieron cambiar la historia en el Atanasio Girardot.

Cardona es reconocido como uno de los futbolistas con mejor pegada en el fútbol colombiano. Su trayectoria está llena de goles de media distancia y a balón parado. Sin embargo, en Medellín tuvo una jornada para el olvido y se fue en blanco en las dos oportunidades que tuvo desde el punto penalti.

“Nunca va a ser fácil cuando toca errar, pero es de humanos y de hombres asumirlo. Pocos tienen el carácter de volver a patear el penal. Pedirle disculpas al equipo, a la hinchada, pero así es el fútbol. Fuimos superiores en todas las líneas, ¿por qué no hacerlo allá’”, comentó el antioqueño tras el encuentro.

En la primera mitad, Cardona dispuso de un penalti luego de que Marlos Moreno disparara a puerta y la pelota impactara en el brazo de Nahuel Ferraresi. Buscó ajustar su remate a un costado, pero el balón se fue apenas ancho.

En el complemento estuvo cerca de tener revancha cuando el mismo Ferraresi cometió una infracción sobre Alfredo Morelos dentro del área. Esta vez el mediocampista verdolaga ejecutó con mayor precisión, pero el portero Rafael Pires adivinó la dirección y evitó el gol.

A pesar de la frustración —que lo llevó a mostrarse visiblemente incómodo en el banco de suplentes tras su sustitución—, Cardona mantiene la fe para la vuelta. “Sabemos la jerarquía de equipo que tenemos y estamos tranquilos, dios quiera podemos traernos esa alegría que tenemos y que la gente quiere”.

São Paulo, por su parte, sufrió gran parte del encuentro de ida y se limitó a sostener el 0-0, objetivo que logró sin registrar un solo remate al arco de David Ospina. La llave se definirá el próximo 19 de agosto en el estadio Morumbí.

