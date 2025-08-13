No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Premier League rendirá homenaje a Diogo Jota en la primera jornada

Habrá minuto de silencio, brazaletes negros y mensajes en memoria del jugador portugués. Liverpool debuta este viernes frente al Bournemouth (2:00 p.m.).

Agencia EFE
13 de agosto de 2025 - 02:49 p. m.
Homenaje a Diogo Jota en la Community Shield.
Homenaje a Diogo Jota en la Community Shield.
Foto: EFE - TOLGA AKMEN
La Premier League guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la primera jornada que se disputan este fin de semana como homenaje al fallecido Diogo Jota, quien perdió la vida junto a su hermano André Silva, en un accidente de tráfico en Zamora (España), el pasado 3 de julio.

Además del minuto de silencio, los jugadores de todos los clubes llevarán brazaletes negros, mientras que en las pantallas se compartirán mensajes e imágenes del futbolista portugués. El campeonato inglés comenzará el próximo viernes 15 de agosto.

Tanto el Liverpool como el Wolverhampton Wanderers, donde jugó Jota, de 28 años, realizarán homenajes propios en sus encuentros ante el Bournemouth y el Manchester City, respectivamente. Justo es el partido de los "Reds" el que marca el inicio de la temporada.

El pasado domingo, durante la disputa de la Community Shield, entre el Liverpool y el Crystal Palace, la leyenda del Liverpool, Ian Rush, acompañado por Steve Parish, presidente del Crystal Palace, dejaron una ofrenda floral en el fondo de Wembley, donde los aficionados desplegaron una pancarta en homenaje al jugador, levantando el título de la Premier League.

El minuto de silencio posterior, sin embargo, tuvo que ser finalizado antes de tiempo por los gritos de varios aficionados del Palace, lo que provocó abucheos por parte de la hinchada del Liverpool.

Por Agencia EFE

