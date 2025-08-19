No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Edwin Cardona y otro partido para olvidar: se hizo echar con el empate de Nacional

Después de fallar dos penaltis en la ida con São Paulo, el volante verdolaga vio la roja en la vuelta.

Redacción Deportes
20 de agosto de 2025 - 02:21 a. m.
Edwin Cardona ve su primera amarilla en el partido.
Edwin Cardona ve su primera amarilla en el partido.
Foto: EFE - Isaac Fontana
Edwin Cardona fue otra vez protagonista negativo en la Copa Libertadores.

El volante vio la roja este martes en el Morumbí justo después de que Atlético Nacional había conseguido el sufrido empate frente a São Paulo.

El volante antioqueño, que ya cargaba con una amarilla desde la primera parte, volvió a caer en la provocación de un rival y recibió la segunda tarjeta, dejando a su equipo con un hombre menos en el instante en que parecía renacer la ilusión de clasificar.

La acción llegó justo después de que Alfredo Morelos marcara de penalti el 1-1, un gol que había devuelto la esperanza a la hinchada verdolaga.

Sin embargo, la expulsión de Cardona cambió de inmediato el panorama: Nacional pasó de festejar la igualdad a tener que reorganizarse en inferioridad numérica frente a un rival que ya dominaba el trámite del encuentro.

La expulsión del mediocampista se suma a su desafortunada serie en esta Copa Libertadores, pues en la ida en Medellín erró dos penales que pudieron marcar diferencia.

Su salida dejó al equipo de Javier Gandolfi condicionado y Cardona terminó siendo protagonista negativo en los dos partidos decisivos contra el club brasileño.

Por Redacción Deportes

