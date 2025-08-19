Once Caldas le ganó a Huracán y, con doblete de Dayro, avanzó en la Sudamericana

Escucha este artículo
Once Caldas logró un triunfo histórico en Buenos Aires y eliminó a Huracán en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El equipo manizalita se impuso 3-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con doblete de Dayro Moreno y otro tanto de Michael Rojas, para sentenciar la serie con un global de 4-1 y asegurar su paso a los cuartos.
🕑 90+9' [HUR 1 - 3 ONC]— 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) August 20, 2025
Finaliza el encuentro !!!!!
El Globo voló, se infló, se agrandó… y lo explotamos en su casa 🎈💣
Once Caldas avanza. 🔥🖤🤍
Hola, Cuartos de Final !!! #OnceCaldas #MiVidaMiEquipo #Sudamericana pic.twitter.com/BBpFPmVXNa
El partido estuvo cargado de polémica y expulsiones. Huracán se adelantó con gol de Matko Miljevic de penal, pero el ‘blanco blanco’ reaccionó con Dayro Moreno de cabeza y luego con la anotación de Rojas.
🔝⚽ ¡Simplemente, Dayro Moreno!#SudamericanaEnVIVO | #LaGranConquista pic.twitter.com/7EFBBXHXXP— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 19, 2025
El goleador colombiano sentenció con su segundo tanto, mientras el local terminó con dos expulsados y Once Caldas con una roja convertida luego en amarilla.
¡GOOOL DE DAYRO MORENO, GOL DE ONCE CALDAS!— DSPORTS (@DSports) August 19, 2025
El capitán del conjunto colombiano firmó su doblete y puso el 3-1 ante Huracán.
CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/wH7NcKXzLZ
La clasificación consolida al equipo de Manizales como uno de los protagonistas del certamen internacional. Mostró carácter en una cancha complicada, resistió los momentos de presión y aprovechó la experiencia de su referente y goleador para firmar una serie contundente.
