Once Caldas le ganó a Huracán y, con doblete de Dayro, avanzó en la Sudamericana

El cuadro de Manizales hizo tres goles en Buenos Aires y se metió a los cuartos de final.

Redacción Deportes
20 de agosto de 2025 - 12:07 a. m.
Dayro Moreno, la figura de Once Caldas.
Dayro Moreno, la figura de Once Caldas.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni
Once Caldas logró un triunfo histórico en Buenos Aires y eliminó a Huracán en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El equipo manizalita se impuso 3-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con doblete de Dayro Moreno y otro tanto de Michael Rojas, para sentenciar la serie con un global de 4-1 y asegurar su paso a los cuartos.

El partido estuvo cargado de polémica y expulsiones. Huracán se adelantó con gol de Matko Miljevic de penal, pero el ‘blanco blanco’ reaccionó con Dayro Moreno de cabeza y luego con la anotación de Rojas.

El goleador colombiano sentenció con su segundo tanto, mientras el local terminó con dos expulsados y Once Caldas con una roja convertida luego en amarilla.

La clasificación consolida al equipo de Manizales como uno de los protagonistas del certamen internacional. Mostró carácter en una cancha complicada, resistió los momentos de presión y aprovechó la experiencia de su referente y goleador para firmar una serie contundente.

Por Redacción Deportes

