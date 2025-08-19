EN VIVO: São Paulo le gana 1-0 con Nacional en los octavos de la Copa Libertadores

São Paulo y Nacional, la semana pasada, en la ida. Foto: EFE - MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

São Paulo y Atlético Nacional definirán este martes en el Morumbí su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, tras el 0-0 de la ida en Medellín.

El equipo verdolaga, de Javier Gandolfi, confía en repetir la intensidad mostrada en la ida, cuando Edwin Cardona falló dos penales y Marlos Moreno estrelló un balón en el palo.

El ganador enfrentará en cuartos al vencedor de Botafogo–Liga de Quito.

¿Cuánto va el partido de Nacional? Siga el minuto a minuto

⏱️ MINUTO 2′ | ⚪⚪ SAO 1-0 NAC ⚫⚫ | André Silva marca el primero para el local. Tras la buena jugada del arranque, en el tiro de esquina que derivo de ese inicio, São Paulo abrió el marcador, con un cabezazo en el segundo palo, en el arranque, con una jugada a balón parado.

Video: así fue el gol de São Paulo

⏱️ MINUTO 1′ | ⚪⚪ SAO 0-0 NAC ⚫⚫ | Empezó fuerte el partido. Se salvó Nacional, tras una buena jugada del local que culminó con un remate de Rodriguinho.

⏱️ MINUTO 0′ | ⚪⚪ SAO 0-0 NAC ⚫⚫ | Empezó en el Morumbi. El balón ya rueda en Brasil: São Paulo y Nacional buscan un lugar en los cuartos de final.

Ya se cantan los himnos en Brasil. Todo está dispuesto para el arranque del partido.

Se intensifica el calentamiento en Brasil. Los dos equipos ultiman su preparación y empiezan a alistarse para el arranque del partido.

🇾🇪 O Tricolor está escalado!



⚽️ São Paulo x Atlético Nacional-COL

🏟️ MorumBIS

⏰ 21h30

🏆 CONMEBOL Libertadores

⚔️ Oitavas de final (duelo de volta)



📺 Paramount

🎙 SPFC Play#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/bInTLdbU5a — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 19, 2025

Todo está listo en Brasil. Atlético Nacional buscará su lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana en un intenso partido de visitante contra Sao Paulo. El partido está programado para las 7:30 p.m.

