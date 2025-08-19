No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Atlético Nacional
En VivoActualizado hace 18 segundos

EN VIVO: São Paulo le gana 1-0 con Nacional en los octavos de la Copa Libertadores

El cuadro brasileño recibe al elenco antioqueño tras el 0-0 de la ida. Ambos buscan los cuartos de final.

Redacción Deportes
20 de agosto de 2025 - 12:37 a. m.

Actualizaciones clave

São Paulo y Nacional, la semana pasada, en la ida.
São Paulo y Nacional, la semana pasada, en la ida.
Foto: EFE - MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

São Paulo y Atlético Nacional definirán este martes en el Morumbí su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, tras el 0-0 de la ida en Medellín.

El equipo verdolaga, de Javier Gandolfi, confía en repetir la intensidad mostrada en la ida, cuando Edwin Cardona falló dos penales y Marlos Moreno estrelló un balón en el palo.

Vínculos relacionados

Vuelta a España: estos son los colombianos que correrán la última grande del año
Oficial: Colombia definió su nómina para la Americup de Baloncesto 2025
“Es imprescindible”: Lothar Matthäus cambió de parecer y elogió a Luis Díaz

El ganador enfrentará en cuartos al vencedor de Botafogo–Liga de Quito.

¿Cuánto va el partido de Nacional? Siga el minuto a minuto

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Sao Paulo! Video

⏱️ MINUTO 2′ | ⚪⚪ SAO 1-0 NAC ⚫⚫ | André Silva marca el primero para el local. Tras la buena jugada del arranque, en el tiro de esquina que derivo de ese inicio, São Paulo abrió el marcador, con un cabezazo en el segundo palo, en el arranque, con una jugada a balón parado.

Video: así fue el gol de São Paulo

Hace 5 horas

La tuvo el local

⏱️ MINUTO 1′ | ⚪⚪ SAO 0-0 NAC ⚫⚫ | Empezó fuerte el partido. Se salvó Nacional, tras una buena jugada del local que culminó con un remate de Rodriguinho.

Actualización claveHace 5 horas

¡Empezó el partido!

⏱️ MINUTO 0′ | ⚪⚪ SAO 0-0 NAC ⚫⚫ | Empezó en el Morumbi. El balón ya rueda en Brasil: São Paulo y Nacional buscan un lugar en los cuartos de final.

Hace 5 horas

Actos de protocolo

Ya se cantan los himnos en Brasil. Todo está dispuesto para el arranque del partido.

Hace 5 horas

Calentamientos, en marcha

Se intensifica el calentamiento en Brasil. Los dos equipos ultiman su preparación y empiezan a alistarse para el arranque del partido.

Actualización claveHace 5 horas

Listas las titulares

Hace 5 horas

En 30 minutos empieza el partido

Todo está listo en Brasil. Atlético Nacional buscará su lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana en un intenso partido de visitante contra Sao Paulo. El partido está programado para las 7:30 p.m.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Atlético Nacional

Nacional

Sao Paulo

Copa Libertadores

Octavos Copa Libertadores

Libertadores

Partido Atlético Nacional

Partido Nacional

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar