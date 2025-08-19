Power Arregoces y Karma Kuppa, campeones de la Superliga de Voleibol 2025

Karma Kuppa logró su primer título en la Superliga de Voleibol 2025. Foto: Superliga de Voleibol

Este sábado 16 de agosto concluyó la quinta edición de la Superliga de Voleibol, que tuvo en el Coliseo del Parque Recreodeportivo El Salitre (PRD) casa llena para una jornada de espectáculo, música, baile y el mejor voleibol de Colombia.

Con más de 2.500 espectadores durante la tarde y la noche, Power Arregoces y Karma Kuppa se convirtieron en los campeones de la edición 2025 con contundencia: ambas finales tuvieron un marcador de 3-0.

“Estamos felices por el impacto que nuestra quinta temporada ha generado, no solo para el deporte, porque creemos que este es el camino para la profesionalización del voleibol en el país, también para la economía, porque estamos generando más de 50 empleos directos y cerca de 100 indirectos”, aseguró Juan Sebastián Díaz, fundador y Director de Operaciones de la Superliga.

Esta ha sido la edición más grande del torneo: nueve equipos en la rama masculina y nueve en la femenina buscaron un cupo a los playoffs. Además, fueron cerca de 380 deportistas de diferentes regiones del país los que compitieron en el torneo más importante de esta disciplina en el país con el apoyo de Electrolit, Mikasa, la Liga de Voleibol de Bogotá, Sinergym, Govivo, Wiki Networks y Theatron.

Power Arregoces y la sorpresa del bicampeonato

La primera final que se disputó fue la de mujeres. Power Arregoces buscaba la defensa del título ante CVJ, que llegaba a su primera final en su segunda participación en la Superliga y tras dos años de no competir en el torneo.

Las dirigidas por Miguel Flórez comenzaron manejando el ritmo del partido y tomaron una buena ventaja en el primer set. Sin embargo, la experiencia y el recorrido de jugadoras como Alejandra Torres, Danna Gordillo y Diana Torres pesaron para remontar y quedarse con el primer parcial.

Después, Power fue imparable. Buena defensa, inteligencia en el ataque y compromiso marcaron la diferencia en el desarrollo del juego. Al final, fue un 3-0 implacable (25-22, 25-17 y 25-18) para la consecución del bicampeonato.

“La base de este equipo siempre ha sido la unión. Hemos sido capaces de salir de esos baches, yo creo que todos los equipos pasamos por eso, pero creo que nuestra unión nos hace sobrellevar cualquier situación”, dijo Alejandra Torres, MVP de la Finalísima.

Karma Kuppa, campeón: cuando las segundas oportunidades valen la pena

En 2024, Karma había llegado a la final de la Superliga y perdió con Zion Quimera. Era su primera final. No obstante, para este año, el equipo se fusionó con Kuppa para lograr el objetivo de repetir la final y buscar el título.

Con jugadores de experiencia como Yeferson de La Hoz, Sergio Molina y Diego Valderrama, Víctor Urquiola y fichajes como Cristian y Kevin Carabalí, además de la llegada de Alejandro Balaguera, el sexteto creó una máquina de potencia y efectividad.

Ónix plantó cara y por momentos manejó el juego. No obstante, el equipo sufrió cuando, en el ataque, las conexiones de Karma Kuppa marcaron la diferencia.

Con un Balaguera imparable y eficaz tanto en la conversión como en la defensa en la red, plantaron cara a los de César Hernández que no pudieron encontrar un punto de equilibrio.

Con parciales 25-21, 25-22 y 25-21, KK es el nuevo rey de la Superliga en la rama masculina. “En verdad estoy muy feliz. En 2023 no pude jugar la final (con Ushuaia Vissel) por temas de salud, tampoco pude ir a los Juegos Deportivos Nacionales. En 2024, no estuve al 100 % en la final. Karma ha sido como mi segunda familia y hoy sí pude jugar con todo lo que tengo. Así que es una buena revancha”, aseguró Alejandro Balaguera, el jugador más valioso de la Finalísima.

Cedro y Colombia Más se quedaron con el bronce

En la rama femenina, Cedro venció a Kuppa en el partido más largo de la jornada: cinco sets y más de dos horas y 30 minutos de juego en la apertura de la Finalísima.

El equipo de los lobos se fue arriba 2-0 con rapidez, pero le dieron un pequeño respiro a Kuppa cuando empezó a tener más contundencia en la definición.

El equipo, dirigido por Sergio Molina, forzó al quinto set, pero Cedro llegó con determinación para sellar su tercer lugar por 25-21, 25-18, 27-29, 22-25 y 12-15.

“En medio de todo, somos un equipo muy joven. Hemos jugado desde muy chiquitas, pero de igual manera estamos acumulando experiencia y eso influyó en las finales. Esto es de entrenamiento y son cosas que seguimos trabajando”, afirmó Angie Bobadilla, la armadora de Cedro y MVP del último compromiso de la temporada.

Mientras tanto, Colombia Más, con Jorge Serna y Jhon Edwin Murillo ‘La Nené’ en un momento de prolijidad, se subieron al podio de la Superliga luego de vencer por 3-0 (27-25, 25-19 y 25-21) a Cajicá Activa.

“Sabíamos que teníamos que terminar de una buena manera. Estaba en juego el trabajo de todo el semestre, el trabajo del staff, del entrenador y de todos nuestros compañeros, todo el año trabajamos para este momento y es un escalón más”, destacó el ‘flaco’ Serna, que tuvo una temporada con varios reconocimientos en el torneo de voleibol más grande del país.

