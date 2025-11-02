Jhon Córdoba, protagonista en la victoria del Krasnodar, líder del fútbol ruso

Jhon Córdoba es una de las figuras del FC Krasnodar de Rusia. Foto: FC Krasnodar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El delantero colombiano Jhon Córdoba fue determinante este domingo en el triunfo 2-1 del Krasnodar sobre el Spartak de Moscú, válido por la fecha 14 de la Premier League de Rusia. Con una asistencia fortuita y un gol de puro instinto, el atacante chocoano salió de la cancha como figura.

La influencia del colombiano le permitió a Los Toros quedarse con los tres puntos y mantenerse en el lugar más alto de la tabla de posiciones. El encuentro comenzó con intensidad y los locales buscaron imponer condiciones desde temprano.

A los 18 minutos, un centro al área legó a los pies de Córdoba, quien al intentar rematar, pifió la pelota. El mal contacto terminó siendo una inesperada asistencia para Aleksandr Chernikov, que definió cruzado de pierna derecha para abrir el marcador.

🇨🇴 GOOOL de Jhon Córdoba. El colombiano marcó el 2-0 de #Krasnodar ante #SpartakMoscow, al 59’



👀 Sexta anotación del delantero en esta temporada de la Liga de Rusia pic.twitter.com/iBuRK9anFI — Pipe Sierra (@PSierraR) November 2, 2025

La revancha del delantero colombiano llegó en la segunda mitad. Al minuto 59, Eduard Spertsyan sacó un disparo desde fuera del área que se estrelló en el travesaño. Córdoba, atento al rebote, apareció entre los centrales para cabecear el balón al fondo de la red.

Fue su sexto gol en la temporada y la confirmación de su buen momento en el fútbol ruso, al que llegó a mediados de 2021 y en el que se ha afianzado. Por su buen presente no sería raro que sea citado por Néstor Lorenzo para los amistosos de este mes ante Australia y Nueva Zelanda.

Sin embargo, el cierre del partido fue accidentado para el Krasnodar. A los 88 minutos, Córdoba vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores. En el tiempo de descuento, el brasileño Douglas Augusto también fue expulsado, complicando los últimos instantes del encuentro.

Spartak logró descontar por intermedio del trinitense Levi García, quien aprovechó una asistencia del argentino Esequiel Barco para poner emoción en los minutos finales. Sin embargo, no hubo tiempo para más y los visitantes no pudieron sumar.

Con esta victoria, el Krasnodar llegó a 32 puntos y se mantiene en la cima de la Premier League rusa. En la segunda posición está el CSKA de Moscú, que suma 30 unidades y cuenta en sus filas con otro colombiano: Daniel Ruiz. El bogotano, sin embargo, apenas ha disputado dos partidos en la temporada.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador