EN VIVO: Atlético Nacional vs. América en las semifinales de la Copa BetPlay

Dos gigantes del fútbol colombiano chocan en Medellín con la ilusión de pegar primero para acercarse a la final.

Daniel Bello
02 de noviembre de 2025 - 11:07 p. m.

Actualizaciones clave

América y Nacional, en el Atanasio.
Foto: Nacional, vía X
Atlético Nacional y América de Cali se enfrentan este domingo en el Atanasio Girardot en los primeros 90 minutos de las semifinales de la Copa BetPlay, un duelo que muchos catalogan como una final anticipada. En juego no solo está el paso a la final, sino también la posibilidad de asegurar un cupo en la Copa Sudamericana 2026, reservado para el campeón del certamen.

El equipo verdolaga atraviesa su mejor momento de la temporada. Llega con una racha de nueve partidos invicto entre Liga y Copa. América de Cali, por su parte, llega de menos a más de la mano de David González. Los Diablos Rojos suman cuatro victorias consecutivas —tres en la Liga BetPlay y una en la Copa ante Junior— y han recuperado la confianza.

Nacional vs. América: minuto a minuto de la semifinal de la Copa BetPlay:

Hace 4 horas

El último precedente entre ambos

Atlético Nacional y América de Cali se enfrentaron en la Liga BetPlay este semestre. Dicho compromiso, disputado en el Pascual Guerrero, finalizó en empate (1-1).

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) designó el central bogotano Andrés Rojas par dirigir el duelo entre Nacional y América. Junto a él estarán como asistentes Roberto Padilla del Atlántico y a Robinson Medina de Risaralda.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de América

América, bajo la dirección de David González, contará en el ataque con Luis Ramos, Cristian Barrios y Jan Lucumí. Luis Paz portará el brazalete de capitán.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Nacional

Diego Arias tiene una mezcla de juventud y experiencia en la nómina con la que va a enfrentar a América. David Ospina, Mateus Uribe y Alfredo Morelos comandan al cuadro verdolaga.

Hace 5 horas

Pronóstico del clima

Los pronósticos del clima indican que en Medellín hay posibilidades de que se presenten tormentas eléctricas poco intensas y lluvia. Por lo pronto el partido comenzará a la hora acordada.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Actualizaciones clave

