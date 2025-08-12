Así quedó Colombia en el medallero en los Juegos Mundiales tras su primer oro

La samaria María Fernanda Timms le dio a Colombia su primera medalla de oro en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025. Foto: Xie Jianfei

La patinadora María Fernanda Timms le dio este martes a Colombia su primera medalla dorada en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025. Gabriela Rueda y Jhon Tascón también aportaron a la cosecha de medallas en dicha disciplina, mientras que Miguel Ángel Rodríguez lo hizo en el squash.

Timms superó a la belga Fran Vanhoutte y a la alemana Anna Schimek. Con un registro de 37.982 segundos, la nacida en Santa Marta, figura en el Mundial celebrado el año pasado, se quedó con el primer lugar del podio y va por más en los próximos días de competencia.

En la rama masculina de la misma competencia, Jhon Tascón disputó la final, en la que los últimos metros fueron decisivos para adjudicarse la medalla de plata con un tiempo de 34.444, diferencia de +0.072 respecto al español Jhoan Guzmán, quien obtuvo el oro. El bronce fue para el francés Yvan Sivilier.

Gabriela Rueda también fue protagonista en esta primera jornada del patinaje, al conseguir la medalla de plata en la carrera de 10.000 metros por puntos. La francesa Marine Lefeuvre se quedó con el primer puesto. El bronce fue para la ecuatoriana Gabriela Vargas.

También hubo cosecha de medallas en el squash, disciplina en la que Miguel Ángel Rodríguez logró quedarse con la medalla de bronce. Es la tercera vez que sube al podio en unos Juegos Mundiales, pues ya lo había conseguido en Cali 2013 y Birmingham 2022.

Tras tres días de competencia, la delegación de Colombia registra 11 medallas en total, una de oro, cinco de plata y cinco de bronce, que la acomodan en el 27° lugar del medallero. Es la mejor representación de Sudamérica en lo que va de las justas.

En lo más alto de la tabla está China, que ha hecho respetar su casa y acumula 26 medallas (18 oros, seis platas y dos bronces). En el podio provisional la acompañan Alemania (15 oros, 12 platas y ocho bronces) e Italia (nueve oros, 14 platas y 14 bronces).

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Mundiales de Chengdú 2025:

