Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Atlético Nacional
En VivoActualizado hace 4 minutos

EN VIVO Atlético Nacional vs. Junior: atacaron el bus del equipo barranquillero; imágenes

El compromiso en territorio antioqueño enfrenta a dos equipos que comparten el liderato en su zona con la misma cantidad de puntos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
27 de noviembre de 2025 - 01:06 a. m.
El compromiso en territorio antioqueño enfrenta a dos equipos que comparten el liderato en su zona con la misma cantidad de puntos.
El compromiso en territorio antioqueño enfrenta a dos equipos que comparten el liderato en su zona con la misma cantidad de puntos.
Foto: Atlético Nacional
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Atlético Nacional y Junior llegan a este miércoles con la sensación de que el margen de error se achica y la presión, en cambio, se expande. El duelo por la fecha 3 del cuadrangular A —programado para las 8:30 p.m. en el estadio Ditaires— enfrenta a dos equipos que buscan adueñarse del liderato.

Actualización claveHace 5 horas

Atacaron el bus de Junior

El bus de Junior habría sido atacado en su llegada al estadio en Itagüi y el asistente técnico Juan Manuel López tendría heridas leves.

Vínculos relacionados

¡Partidazos en Champions League! Resultados, goles y tabla de posiciones tras la fecha 5
Golazo de Luis Javier Suárez en Champions con el Sporting de Lisboa: video
Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver en vivo las clasificaciones para el Mundial FIBA 2027
Actualización claveHace 5 horas

Empató Bucaramanga

Fabián Sambueza convirtió el empate en el Américo Montanini con un golazo. El centrocampista argentino aprovechó un despeje corto de Jordan García, quien había salido a cortar un balón, y desde lejos disparó y embocó la esférica en la red.

Actualización claveHace 5 horas

Los titulares en Nacional

Actualización claveHace 5 horas

Los inicialistas en Junior

Actualización claveHace 5 horas

En el Grupo B, Fortaleza derrota de visitante a Bucaramanga

En la antesala del compromiso en Ditaires, Fortaleza y Bucaramanga cierran la tercera fecha del Grupo B. Al término del primer tiempo, gana 1-0 el cuadro capitalino.

Actualización claveHace 5 horas

¿Por qué no se jugará en el Atanasio Girardot?

El compromiso se disputará en el estadio Ditaires de Itagui debido a que en el Atanasio Girardot se está llevando a cabo el montaje del concierto de J Balvin. Además, en las últimas horas se dio a conocer la decisión de la autoridades locales de no permitir el ingreso de hinchada visitante.

Actualización claveHace 5 horas

Previa del partido

Nacional encara el partido con un matiz incómodo: viene de un clásico paisa en el que no logró imponer su idea ni su ritmo, pero rescató un empate que, aunque corto en brillo, sirvió para sostener la pelea por la primera casilla. Ese punto —escaso en lo futbolístico, valioso en la tabla— mantiene al equipo a tiro del objetivo inmediato: el control del grupo. Para este encuentro, el técnico podrá contar con el grueso de su plantel y, aunque todavía no reaparecerán hombres de lesiones prolongadas como Andrés Sarmiento y Juan Manuel Zapata, la base titular está lista y disponible.

Junior, por su parte, aterriza en suelo antioqueño con un impulso distinto. Con el antecedente de su triunfo reciente en el Metropolitano en la última fecha del todos contra todos —ese 2-1 que desacomodó a Nacional y reafirmó el crecimiento del equipo—, el cuadro barranquillero se planta en Ditaires dispuesto a sostener la punta de la zona.

El cálculo es simple: si Junior quiere conservar el liderato, no basta con puntuar; debe hacerlo con contundencia, pues el ítem de goles a favor podría inclinar el grupo en cualquier momento. Nacional, en cambio, llega con la urgencia de ganar en su casa circunstancial para que el empate del clásico valga la pena.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Bucaramanga

Fortaleza

Junior

Atanasio Girardot

Liga BetPlay

Fortaleza vs. Bucaramanga

Atlético Nacional

PC

Fútbol colombiano

Liga aguila

Partidos hoy

Goles

Cuadrangulares

Nacional vs. Junior

Nacional - Junior

FPC

liga aguila

Fútbol en vivo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.