Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver en vivo las clasificaciones para el Mundial FIBA 2027

La Tricolor inicia este jueves, en Cali, su camino hacia el mundial de baloncesto, enfrentando a Venezuela en la primera ventana de las clasificaciones en América.

Diego Alejandro Daza Gómez
26 de noviembre de 2025 - 11:12 p. m.
Selección de Colombia de baloncesto
Selección de Colombia de baloncesto
Foto: DPB Colombia
La selección de Colombia de Baloncesto comienza esta semana un nuevo intento por alcanzar un anhelo que le ha sido esquivo durante décadas: clasificar por primera vez a un Mundial FIBA.

Este jueves 27 de noviembre, en Cali, el equipo nacional disputará su primer partido de los Americas Qualifiers rumbo a la Copa del Mundo 2027, un proceso que se jugará en tres ventanas y que reunirá a las mejores selecciones del continente. Ese día enfrentará a Venezuela en el Coliseo Evangelista Mora, y luego, el domingo 30, la serie continuará en Caracas.

Colombia integra el Grupo C, junto a Venezuela, Brasil y Chile. En esta primera fase, los tres mejores equipos avanzarán a la segunda ronda, donde se enfrentarán a los clasificados del Grupo A, conformado por República Dominicana, Estados Unidos, México y Nicaragua.

Posteriormente, los 12 equipos que sigan en competencia serán distribuidos en dos grupos de seis. Al finalizar esta etapa, solo los tres primeros de cada grupo, más el mejor cuarto lugar de la tabla general, asegurarán su cupo al Mundial FIBA 2027.

Colombia afronta este reto con una nómina que combina experiencia y renovación. Nombres como Hansel Atencia, Braian Angola, Jaime Echenique y Juan Diego Tello destacan en un grupo dirigido por el técnico Tomás Díaz, quien aseguró que el objetivo es claro: “El país merece ver a esta selección en un Mundial, y vamos a pelear por lograrlo”.

La lista definitiva está conformada por Juan Tello, Luis Almanza y Soren De Luque, piezas claves en Paisas Basketball; Romario Roque, Michael Jackson y Andrés Millán del Caribbean Storm; Cristian Solís y Alejandro Minota, ambos provenientes de Toros del Valle; Andrés Ibargüen, que llega desde Peñarol en Uruguay; además de los ya mencionados Braian Angola, uno de los referentes ofensivos en el Gran Canaria español; Atencia (Palmer Basket, España), y Echenique (Pallacanestro Reggiana, Italia).

El cuerpo técnico mantiene su estructura habitual con Tomás Díaz al frente, acompañado por Iván García como asistente, Wan Su Lay en la preparación física, Jhon Jairo Duque como fisioterapeuta y el personal administrativo encabezado por John Tejada, Sigilfredo Franco y Sergio Ruiz.

La Federación Colombiana de Baloncesto confirmó además que Cali será la sede oficial del equipo durante esta primera ventana. La boletería ya está disponible, con precios que van desde los $25.000 en la localidad general hasta los $50.000 en el sector VIP.

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver

Fecha: 27 de noviembre de 2025

Hora: 8:30 p.m. hora en Colombia

Estadio: Evangelista Mora de Cali

TV: DirecTV Sports

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

