Golazo de Luis Javier Suárez en Champions con el Sporting de Lisboa: video

El colombiano anotó el 2-0 en la victoria de su equipo en el enfrentamiendo contra Club Brujas, por la quinta jornada de la Champions League.

26 de noviembre de 2025 - 09:44 p. m.
Luis Javier Suarez, delantero de Sporting Lisboa y de la selección de Colombia.
Luis Javier Suarez, delantero de Sporting Lisboa y de la selección de Colombia.
Foto: AFP - FILIPE AMORIM
Luis Javier Suárez volvió a ser protagonista en Europa. El delantero colombiano marcó un golazo este miércoles 26 de noviembre en la victoria parcial del Sporting de Lisboa sobre el Club Brujas, por la quinta jornada de la Champions League. Su anotación, llena de frialdad y precisión, dejó sin reacción al guardameta belga y encendió las tribunas del estadio José Alvalade.

El tanto llegó pasados los 31 minutos, cuando un compañero del Sporting recuperó un balón en mitad de la cancha y, de primera, habilitó a Suárez al espacio. El atacante quedó mano a mano con el portero rival y, con tiempo y espacio, decidió ‘picar’ la pelota con sutileza para firmar el 2-0 en la victoria de Sporting de Lisboa.

Este gol se suma a una temporada soñada para el samario, que ya acumula nueve anotaciones con el Sporting: siete en la liga local, una en Champions y otra en la Copa. Desde su llegada hace cuatro meses, ha disputado 18 partidos y suma 1.209 minutos, cifras que respaldan la inversión de 22 millones de euros que el club pagó al Almería por su fichaje.

La prensa portuguesa no ha dejado de elogiarlo. El reconocido diario A Bola lo calificó recientemente como “una apuesta segura”, destacando su intensidad, capacidad física, conexión con sus compañeros y toma de decisiones en ataque. Para el técnico Rui Borges, Suárez ha sido clave en el sistema renovado del equipo, complementando a Fotis Ioannidis en un frente ofensivo que se ha vuelto determinante.

El triunfo ante Brujas deja al Sporting bien posicionado en su grupo de Champions y refuerza la confianza en su goleador colombiano, quien sueña con mantenerse en la conversación para un cupo en la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026. Suárez vive uno de los mejores momentos de su carrera, y su nombre ya es habitual en los titulares del fútbol europeo.

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

