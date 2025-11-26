¡Partidazos en Champions League! Resultados, goles y tabla de posiciones tras la fecha 5

Liverpool se desploma, Kylian Mbappé firmó un póker histórico, Atlético revivió en el último suspiro y PSG se aferra al torneo con una exhibición de Vitinha, mientras el Arsenal mantiene el pulso desde la cima. Foto: EFE - GEORGIA PANAGOPOULOU

La quinta jornada de la Champions cerró con varios partidazos que dejaron emociones y sorpresas que confirmaron la tendencia de fondo del torneo: nadie está completamente a salvo y varios gigantes viven de ráfagas, no de garantías. Arsenal sostuvo su autoridad con un contundente 3-1 sobre Bayern, resultado que lo mantiene en la cima y con sensación de control.

Liverpool no levanta cabeza

El golpe más ruidoso se escuchó en Anfield, donde el Liverpool volvió a exhibir una fragilidad que ya dejó de ser episodio aislado para convertirse en patrón. El 4-1 del PSV no solo profundiza la caída reciente —nueve derrotas en los últimos doce partidos—, sino que lo empuja fuera del Top 8 que conduce directamente a octavos.

El penal absurdo de Van Dijk a los seis minutos abrió una noche que nunca encontró equilibrio. Szoboszlai le dio un respiro con el 1-1, pero incluso en sus mejores tramos el equipo de Arne Slot mostró más intención que solidez. Y cuando regresó del descanso, se derrumbó. Mauro Júnior rompió la estructura defensiva con una facilidad preocupante, Guus Til definió con total calma y Couhaib Driouech completó la sentencia con un doblete. La fotografía no engaña: el Liverpool de esta temporada es un equipo vulnerable, sin certezas ni resistencia.

Kylian Mbappé comandó el triunfo de Real Madrid

En Grecia, el partido del día lo firmó un solo jugador. Kylian Mbappé, que venía bajo el ruido de dudas y discusiones, apagó todo con una actuación que quedará registrada: cuatro goles en la victoria 4-3 del Real Madrid sobre el Olympiacos.

Lo impactante no fue solo la cantidad, sino la forma: un triplete en menos de siete minutos (22’, 24’ y 29’) que cambió un partido que había empezado torcido con el 1-0 de Chiquinho. El Madrid, pese a manejar el marcador, terminó sufriendo entre el cabezazo de Taremi y el empuje griego que culminó en el descuento de El Kaabi. El equipo de Xabi Alonso, sin embargo, salió con aire: 12 puntos sobre 15 y un Mbappé que ya domina la tabla de goleadores con nueve tantos. Un alivio tras la caída contra Liverpool en la jornada anterior.

Atlético golpeó sobre el final a Inter en Madrid

En Madrid, el Atlético necesitaba un partido que validara su crecimiento reciente y lo encontró contra Inter, que llegaba con puntaje ideal. El 2-1 se selló con el cabezazo de José Giménez en el tiempo añadido, un premio a la insistencia y al momento que vive un equipo que no pierde desde aquel 4-0 encajado contra Arsenal. Julián Álvarez había adelantado a los colchoneros en el arranque, Zielinski empató, pero el impulso final de los de Simeone sostuvo la racha y los llevó a 9 puntos, además de cortar el pleno italiano.

Festival de goles en París

En París, la jornada se cerró con un show de goles. PSG, que venía necesitando una victoria de peso, encontró en Vitinha a su faro. El portugués firmó un triplete y comandó el 5-3 sobre el Tottenham, en un partido vibrante y lleno de vaivenes.

Richarlison abrió para los londinenses, pero Vitinha igualó antes del descanso. Kolo Muani volvió a adelantar a los Spurs, el portugués empató otra vez y desde ahí París tomó el control: Fabián Ruiz concretó la remontada, Willian Pacho amplió la diferencia y, pese al doblete posterior de Kolo Muani, Vitinha cerró todo desde el punto penal. El campeón defensor llega así a 12 puntos, nivelado con Bayern, Inter y Real Madrid, todos a tres unidades del Arsenal.

Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League tras la quinta fecha

Los ocho primeros se clasifican para octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos.

