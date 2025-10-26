Logo El Espectador
EN VIVO: siga el minuto a minuto de Atlético Nacional vs. Medellín en Liga BetPlay

El clásico 323 entre verdes y rojos llega con los dos en zona alta y en plena pelea por asegurar su lugar en la siguiente fase.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
26 de octubre de 2025 - 10:03 p. m.
Foto: Atlético Nacional
Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentan en el Atanasio Girardot (6:30 p.m.), en el marco del cierre de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025. Ambos llegan con viento a favor y la ilusión de golpear el orgullo del otro.

Siga aquí el minuto a minuto del Atlético Nacional vs. Medellín

Hace 5 horas

Previa del partido

El momento del DIM es sólido. Con 31 puntos, el equipo de Alejandro Restrepo prácticamente tiene asegurada su presencia entre los ocho, pero no quiere conformarse con eso: un triunfo lo mantendría entre los primeros lugares y lo acercaría a uno de los objetivos del semestre, que es arrancar los cuadrangulares con ventaja deportiva. Además, los rojos arriban con una estadística que respalda su confianza: no pierden un clásico paisa desde hace nueve enfrentamientos, una racha que intentarán extender en terreno conocido.

En el otro lado, Atlético Nacional busca confirmar su reacción. Los verdolagas acumulan 28 puntos y saben que ganar hoy sería un golpe doble: alcanzar la línea de 31 unidades y dejar prácticamente sentenciada su clasificación, justo ante su rival de patio. El equipo, dirigido por el interino Diego Arias, atraviesa su mejor momento del semestre con cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, y contará con una novedad clave: Alfredo Morelos fue habilitado y podrá jugar, después de la maniobra del club para inscribirlo a tiempo.

El partido también tendrá ausencias de peso. Brayan León, Léider Berrío y Léyser Chaverra no estarán disponibles por acumulación de amarillas, lo que obligará a ambos técnicos a mover piezas en ataque y en el mediocampo.

Será el clásico número 323 entre ambos clubes, y llega con antecedentes vibrantes: el último enfrentamiento, el pasado 7 de diciembre, terminó 3-3 en un festival de goles que encendió el Atanasio. Con las tribunas divididas, la ciudad volverá a vivir una noche de alta tensión y emociones, en la que los dos gigantes de Antioquia buscan mucho más que tres puntos: ratificar su momento y seguir alimentando su historia de orgullo y rivalidad.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

