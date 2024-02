¿Entrenador de Nacional dejó entrever su renuncia? “Mi cargo está a disposión”

Jhon Bodmer (izq.), entrenador de Nacional, habla con el entrenador de Millonarios, Alberto Gamero. Foto: EFE - Carlos Ortega

Atlético Nacional pasa momentos de dudas. El cuadro verdolaga perdió este domingo su clásico contra Millonarios y aumentó las críticas contra el cuerpo técnico en cabeza de Jhon Bodmer.

A pesar de que el cuadro verdolaga, en medio de la dura derrota en casa, no jugó un mal partido y de que la posición en la tabla de los antioqueños no es mala, pues se mantienen en los ocho, los cuestionamientos contra el entrenador no paran.

“No salgo tranquilo, yo también quiero ganar. Tengo encima toda una institución y la hinchada más grande del país, quiero hacerlo bien. Me quedo con la competitividad del equipo, sobre todo en el segundo tiempo”, dijo el entrenador en rueda de prensa.

Bodmer destacó el valor de Millonarios y explicó en qué estuvo la clave de su victoria: “Ellos estuvieron finos en la que les quedó. Nosotros, no. Competimos muy bien. No perdimos la cabeza, a pesar de que teníamos el deseo de ir al ataque. Hicimos todo hasta el final”.

“Mi cargo está a disposición”: Jhon Bodmer

Esta temporada Atlético Nacional ha tenido un rendimiento irregular. Sin embargo, las derrotas en los clásicos, contra América y Millonarios, han tenido mella en el proceso de Bodmer.

“Cuando se pierde, la gente quiere que uno se delate. Hay formas de perder, hoy perdimos compitiendo todo el partido. Mi cargo está a disposición para los directivos, yo he hecho el trabajo honestamente. Lo dejo a disposición de ellos”, explicó Bodmer.

Sobre todo, el estratega entiende que la resistencia en el equipo está en la hinchada: “Yo trabajo honestamente, soy humano y cometo errores. Claro que es una tristeza inmensa. Quisiera que la hinchada coreara mi nombre. Hoy me toca vivir el otro lado y lo asumo, tienen el derecho a reclamar y señalar”.

Por ahora, lo que se sabe es que Bodmer sigue en su cargo. El viernes, contra Deportivo Cali, Nacional espera enderezar su rumbo en su próxima salida en la Liga BetPlay.

