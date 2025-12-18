Estas son las 14 veces que Nacional y Millonarios se han enfrentado por torneo internacional

Millonarios y Nacional, en el estadio El Campin, durante los cuartos de final de la Copa Libertadores de América de 1989.

Este jueves 18 de diciembre de 2025, la CONMEBOL confirmó que uno de los duelos nacionales de fase previa de la Copa Sudamericana 2026 será Atlético Nacional vs. Millonarios. Este partido es uno de los clásicos del Fútbol Profesional Colombiano.

Los encuentros entre Verdolagas y Embajadores tiene 273 capítulos, 104 a favor del club bogotano, 80 del lado paisa y 88 paridades. Además, este cotejo, de gran rivalidad en los últimos casi 40 años, en 14 ocasiones al migrado al contexto continental.

Nacional y Millonarios han disputado partidos para definir títulos en los diferentes torneos locales. Y esa misma situación se ha vivido en los campeonatos organizados por la CONMEBOL; Copa Merconorte, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Y aunque el duelo más recordado entre ambos son los cuartos de final de la Copa Libertadores de 1989, hay muchos otros encuentros memorables entre estos dos equipos grandes del fútbol colombiano. Incluso una final a nivel internacional.

Primer Nacional vs. Millonarios a nivel internacional

La primera vez que Verdes y Azules se midieron el aceite fuera de la liga colombiana fue por la fase de grupos de la Copa Libertadores 1974. En esa ocasión, compartieron el grupo 3 dejando para la historia los primeros dos duelos entre ambos.

En el primero, que data del 14 de febrero, Millonarios goleó 3-0 a Nacional en Medellín. En el segundo, del 7 de marzo, los Embajadores volvieron a salir victoriosos 2-1 frente a los Verdolagas. El partido se disputó en el estadio El Campin de Bogotá.

Esa Copa Libertadores terminó con Atlético Nacional eliminado en primera ronda y Millonarios avanzando hasta la segunda fase, en la que quedó en el segundo puesto del grupo B por detrás de São Paulo, el cual jugó la final frente a Independiente de Avellaneda.

Aquí nació la leyenda Millonarios vs. Nacional

Durante la Copa Libertadores 1989, bogotanos y paisas volvieron a enfrentarse en la fase de grupos. El primer round, en la capital del país, terminó en empate a un gol y el segundo en la ciudad de la eterna primavera, el Embajador ganó por dos goles.

Sin embargo, el duelo más importante llegó en cuartos de final, en los que otra vez los dos equipos se vieron las caras. En esa ocasión, el partido de ida en Medellín resultó 2-1 a favor del Verde de la Montaña. La vuelta decantó un empate 1-1 que terminó clasificando al club antioqueño a las semifinales de la Copa Libertadores.

Ese campeonato terminó con Atlético Nacional levantando su primera Libertadores de su historia. Un hito que el club medellinense repitió en 2016, pero esa vez sin enfrentar a ningún equipo colombiano. Aquí no terminaría el historial entre ambos.

Nacional vs. Millonarios por Copa Libertadores 1995

Seis años después del partido más recordado entre Nacional y Millonarios y aquel que fundó su acérrima rivalidad, los dos clubes colombianos volvieron a cruzar sus caminos, otra vez, por fase de grupos y eliminación directa de Copa Libertadores.

El primer cotejo en el estadio Atanasio Girardot se saldó con un empate sin goles y el segundo en El Campin con un 2-0 a favor del Embajador. Ambos equipos lograron clasificarse a octavos de final; Millonarios primero con 10 puntos y Nacional segundo con nueve.

Cada uno superó su primera llave de eliminación directa para, otra vez, enfrentarse en cuartos de final. La ida en Medellín fue 2-1 para el conjunto paisa y la vuelta en la capital de Colombia terminó en empate 1-1, clasificando a Atlético Nacional, el cual llegó hasta la final que perdió por global 4-2 frente a Gremio de Brasil.

Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana 2007

Un lustro tuvo que pasar para que Verdolagas y Embajadores volvieran a medirse por un torneo internacional. En esa ocasión, fue por nada más y nada menos que la final de la Copa Merconorte 2000. El primer cotejo fue empate 0-0 en Bogotá.

El segundo encuentro, en Medellín, terminó 2-1 a favor de Atlético Nacional, el cual se alzó con su segundo título de Copa Merconorte. Un trofeo que Millonarios alcanzó en la edición siguiente, la cual fue la última en la historia del campeonato.

Este torneo fue remplazado en 2002 por la Copa Sudamericana en la que paisas y bogotanos se enfrentaron solo una vez. Fue en la primera fase de la edición 2007, en la que el Embajador venció 3-2 al Verdolaga en el Atanasio Girardot en el partido de ida. La vuelta fue 0-0, resultado que clasificó al Ballet Azul.

En esa Copa Sudamericana 2007, Millonarios logró llegar hasta las semifinales, una instancia que no pisa desde 2012. Sin duda un punto que le gustaría alcanzar en 2026. Para lograrlo, tendrá que eliminar a su más acérrimo rival en primera fase, algo que ya hizo en 2007.

