Definidos los cruces de los colombianos en la Copa Sudamericana: Nacional vs. Millonarios

Trofeo de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Ya quedaron definidos los cruces entre los equipos colombianos que disputarán la fase previa de la Copa Sudamericana. La CONMEBOL realizó este jueves en Luque, Paraguay, el sorteo que definió los partidos a juego único que le dará acceso a dos equipos colombianos a la fase de grupos del torneo internacional.

La suerte le sonrió a Atlético Nacional y a América de Cali, ambos equipos disputarán la fase previa en condición local junto a su hinchada. Por su parte, Millonarios y Bucaramanga tendrán que ir a buscar la clasificación como visitantes.

Así quedaron los cruces de los colombianos en la fase previa de la Copa Sudamericana

Atlético Nacional vs. Millonarios en el estadio Atanasio Girardot.

América de Cali vs. Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero.

Los partidos serán una única disputa en la que el equipo que gane avanzará a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, mientras que el club que quede derrotado tendrán que desistir a la idea de tener un mayor rodaje a nivel internacional en 2026.

¿Cuánto ganarán los equipos colombianos por participar en la Copa Sudamericana?

La clasificación a la Copa Sudamericana representa un ingreso económico para cada uno de los equipos. Atlético Nacional, América de Cali, Bucaramanga y Millonarios obtendrán US $225.000 dólares por entrar en la fase previa del torneo.

Además, este monto puede incrementarse debido a que la Conmebol otorga un incentivo adicional por jugar como visitante en la fase de partidos únicos, pudiendo acercarse a los US $250.000 dólares. Esto significa que Millonarios y Bucaramanga recibirán US $25.000 dólares más por jugar de visitante dichos partidos.

La final de la Copa Sudamericana se jugará en Barranquilla

Estos equipos colombianos competirán para llegar a la final de la Copa Sudamericana, que se jugará en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla. La CONMEBOL confirmó de manera oficial que la capital del Atlántico será la sede de la final única de la Copa Sudamericana, un hito sin precedentes para el país desde que este formato se instauró en 2019.

El anuncio se hizo público durante una reunión del Consejo de la CONMEBOL en Lima, Perú, donde el presidente del organismo, Alejandro Domínguez, comunicó la decisión de forma unánime.

“Le damos el voto de confianza a Barranquilla para ser sede de la final única de la Sudamericana 2026”, expresó Domínguez en el video difundido por el alcalde de la ciudad Alejandro Char, quien dio el anuncio en compañía del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

