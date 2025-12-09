Final Copa BetPlay 2025: horarios, fechas y dónde ver el duelo de Nacional vs. Medellín

Dimayor confirmó la programación del clásico paisa que definirá al campeón de la Copa BetPlay 2025. Foto: Atlético Nacional

Los cuadrangulares dejaron una postal particular. Una final inédita en la Liga BetPlay II-2025, que enfrentará a Junior y Deportes Tolima, y una definición paralela, también de alto voltaje, entre los dos gigantes de Antioquia por la Copa BetPlay 2025. Con ambos torneos en su instancia definitiva, la Dimayor confirmó los horarios oficiales, lo que permite trazar el mapa de una semana que tendrá al país sintonizado frente a la pantalla.

Junior alcanzó la final del campeonato pese a caer en el Atanasio Girardot. La clave no estuvo en Barranquilla, sino en Cali, donde América derrotó a Atlético Nacional y permitió que el equipo de Alfredo Arias cerrara como líder del Grupo A.

A esa instancia ya había llegado Deportes Tolima, que aseguró su clasificación con una jornada de anticipación y confirmó el cierre en casa tras superar a Fortaleza. Con el panorama definido, la Liga se prepara para una serie entre dos clubes que han sostenido proyectos competitivos y que llegan a diciembre con argumentos de peso.

Fechas y horarios de la final de Liga BetPlay

La Dimayor programó el primer capítulo de esta historia para el viernes 12 de diciembre, cuando el Metropolitano de Barranquilla reciba a los hinchas rojiblancos a partir de las 8:00 p.m. Será la oportunidad para que Junior busque tomar ventaja de cara al choque definitivo.

La vuelta se disputará el martes 16 de diciembre, a las 7:30 p.m., en el Manuel Murillo Toro, donde el Tolima intentará confirmar un semestre que ha sostenido con regularidad y contundencia. Ambos encuentros serán transmitidos por Win +.

Fechas y horarios de la final de Copa BetPlay

Mientras la Liga se roba buena parte de la conversación, la Copa BetPlay llega también a su desenlace con un componente emocional extra: un clásico paisa a doble partido. Atlético Nacional y Independiente Medellín disputarán un trofeo que ofrece cupo a la Copa Sudamericana 2026, aunque la tabla ya perfila el destino continental de ambos. El DIM tiene asegurada su presencia en la Copa Libertadores por reclasificación, mientras que Nacional solo irá a ese certamen si Tolima es campeón de Liga; de lo contrario, disputará la Sudamericana, incluso si obtiene la corona en la Copa BetPlay.

La final de este torneo tendrá su primer encuentro el sábado 13 de diciembre, a las 5:00 p.m., en el Atanasio Girardot, con Nacional como local. El segundo y definitivo capítulo será el miércoles 17 de diciembre, también en el Atanasio, a partir de las 7:30 p.m., esta vez con el Medellín ejerciendo como dueño de casa. Los dos compromisos serán televisados por Win +, en un escenario que promete estadio lleno y un ambiente de máxima rivalidad.

Más allá de las finales, la temporada deja definido el mapa internacional para 2026. Además de los equipos antioqueños, tendrán presencia continental Deportes Tolima como líder de reclasificación e Independiente Santa Fe como campeón del primer semestre. También estarán América de Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios, mientras que Junior podría sumarse a la Copa Libertadores si logra coronarse en esta Liga.

