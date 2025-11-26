Fortaleza sorprendió a Bucaramanga y apretó la pelea en el Grupo B de los cuadrangulares

Fortaleza aprovechó los descuidos de Bucaramanga y dejó el cuadrangular más apretado, con Tolima como gran beneficiado de la jornada. Así quedó la tabla de posiciones. Foto: Atlético Bucaramanga

Fortaleza sorprendió en el Américo Montanini y derrotó 2-1 a Bucaramanga. En una noche donde hasta el técnico visitante estaba ausente por suspensión, el equipo bogotano logró un triunfo tan trabajado como necesario, sostenido en sus momentos de claridad y en una contundencia que no había mostrado en las jornadas anteriores.

A falta de Sebastián Oliveros en la raya, el protagonismo recayó en 'Champeta’ Velásquez, quien vivió el partido con una intensidad desde la zona técnica, reclamando orden cuando Bucaramanga apretó y celebrando cuando sus jugadores respondieron. Fortaleza manejó los primeros compases con un bloque alto que sorprendió al local, obligándolo a retroceder y a corregir sobre la marcha.

El primer aviso serio fue un gol anulado que ya mostraba que la visita había llegado con intención de incomodar. A los 33 minutos, Emilio Aristizábal culminó una jugada colectiva que tuvo a Andrés Arroyo como protagonista en la acción previa, dejando en el camino a Aldair Quintana antes de poner el pase que el delantero solo tuvo que empujar. El 0-1 dejó en evidencia las dudas de un Bucaramanga que nunca logró sostener un ritmo constante y que dependió demasiado de los destellos individuales de Sambueza y Pons.

El local cerró mal el primer tiempo y abrió mejor el segundo, con cambios que activaron los costados y empujaron a Fortaleza a retroceder. Ese crecimiento encontró premio en el golazo de Fabián Sambueza al 62’, un disparo desde lejos aprovechando que el guardameta estaba adelantado. Fue un momento de quiebre: la tribuna se metió, Bucaramanga creyó y el envión pareció encaminarlo hacia la remontada. Pero el visitante no cedió.

Fortaleza sobrevivió al asedio gracias a su orden y, también, a los despejes salvadores sobre la línea en acciones de pelota quieta que involucraron a Sambueza y a Mosquera. El partido se volvió una exigencia física, y en esa pulseada el equipo bogotano resistió mejor. Bucaramanga, en su intento de ir por la victoria, se desordenó y empezó a dejar espacios, una invitación peligrosa ante un rival que ya había demostrado que podía lastimar.

A los 87 minutos, Sebastián Ramírez ganó en el área tras un tiro de esquina y conectó un cabezazo inatajable para por fin vencer a un Aldair Quintana que venía sosteniendo al local y que había sido decisivo en varias acciones previas. Ese 1-2 silenció el Américo Montanini y le dio al visitante un triunfo que lo mantiene con vida en un grupo en el que nadie quiere ceder terreno.

El cierre fue una combinación de nerviosismo local e inteligencia visitante para administrar los últimos minutos. Bucaramanga, a pesar de sus intentos, nunca volvió a encontrar claridad, sus laterales siguieron sin involucrarse en ataque y el equipo terminó chocando contra su propia imprecisión. Fortaleza, mientras tanto, cerró su mejor presentación del cuadrangular, apoyado en la solidez de Jordan García, el despliegue de Ricaurte, las transiciones por los costados y la contundencia en los momentos cruciales.

Con este triunfo, Fortaleza llega a tres puntos y se aferró a una opción que parecía diluirse tras las dos primeras jornadas. Bucaramanga, por su parte, queda golpeado en una fecha que deja al Tolima como el gran beneficiado, con ventaja deportiva y camino favorable para la siguiente ronda. El cuadrangular sigue abierto, pero el 2-1 en Bucaramanga reacomoda el mapa y confirma que a Fortaleza no hay que darlo por muerto tan pronto.

Tabla de posiciones del Grupo B en Liga BetPlay

Tolima| 7 Pts| DG +2 Bucaramanga| 4 Pts| DG 0 Santa Fe| 3 Pts| DG +1 Fortaleza| 3 Pts| DG -3

