Franco Armani: “pensamos que nos iba a caer el edificio encima”

Franco Armani, arquero de Nacional, saludando al público verde presente en el estadio El Campín para el partido de vuelta contra Tigres por la Copa Betplay. Foto: Jorge Londoño

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Lastimosamente, la cifra de fallecidos por el terremoto en Colombia del pasado lunes 10 de agosto de 2026 sigue aumentando. Ya son 294 muertos por causa del movimiento telúrico de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país, en especial Cali, que fue una de las ciudades más afectadas.

Al momento del sismo, en la Sucursal del Cielo se encontraba el plantel profesional de Atlético Nacional que el día anterior había caído 1-0 contra América de Cali. Ese día, muy temprano, a las 7:34 a. m., los jugadores rápidamente sintieron el temblor en el hotel donde se hospedaban.

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“Todos esperábamos que el hotel se viniera abajo”

“Pensamos que nos iba a caer el edificio encima”, le dijo a Win Sports el arquero Verdolaga, Franco Armani. Incluso, el argentino confesó que muchos de sus compañeros aún estaban durmiendo cuando se produjo el terremoto.

“Estábamos durmiendo, apenas algunos nos estábamos preparando para ir a desayunar. A algunos nos dio tiempo para bajar, a otros no. En el momento todos esperábamos que el hotel se viniera abajo”, relató Franco Armani.

Conocida la magnitud del desastre, Armani y su familia no han parado de donar y ayudar a recolectar elementos para los damnificados. Especialmente a los de poblaciones cercanas a Cali que también sufrieron los estragos.

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Armani y Nacional por las víctimas del terremoto

Armani también les envió un mensaje de apoyo y condolencia a todas las víctimas de la tragedia y espera que se encuentren más personas con vida. No solo como una señal de esperanza, sino también para comenzar a reconstruir sus vidas.

El guardameta argentino, que volvió a Atlético Nacional hace apenas unas semanas, también aplaudió las labores de ayuda que se adelantan en varias ciudades de Colombia. Una demostración de solidaridad y empatía nacional.

Por último, se desconoce cuándo Nacional pueda volver a la acción en la Liga Betplay 2026-II, pues su próximo partido en el calendario es contra Deportivo Cali, que sintió todavía más de cerca el terremoto en el país.

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