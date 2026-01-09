Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Atlético Nacional

¡Marino se va! Principio de acuerdo entre Atlético Nacional y Boca Juniors por el colombiano

Aunque parecía que las negociaciones entre el club colombiano y el argentino se complicaban, ambos equipos finalmente llegaron a un acuerdo por el traspaso del extremo derecho.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
09 de enero de 2026 - 02:58 p. m.
Marino Hinestroza durante un partido con Atlético Nacional.
Marino Hinestroza durante un partido con Atlético Nacional.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La novela del mercado de fichajes del fútbol colombiano y el fútbol argentino parece estar llegando a su fin. Tras varias semanas de incertidumbre sobre el traspaso de Marino Hinestroza, Atlético Nacional y Boca Juniors alcanzaron un principio de acuerdo para que el club argentino se haga con los derechos del extremo derecho colombiano.

Según informaron varios periodistas, todo quedó hecho y hoy se está cerrando el negocio. Por ejemplo, Julián Capera aseguró que Atlético Nacional ejecutó una cláusula para comprar a Columbus Crew, de Estados Unidos, el 50% restante de los derechos del jugador, lo que permitió negociar la totalidad de los mismos.

Vínculos relacionados

La feria de Manizales vibra con la adrenalina del downhill urbano en su versión 19
Atlético Nacional oficializó su tercer refuerzo: joven promesa del FPC
Jhon Jader Durán va por su primer título con Fenerbahçe: fecha, hora y dónde ver la final

Además, desde Argentina, Germán García Grova añadió que el valor de la operación rondaría los cincoo millones de dólares por el 80% de los derechos del extremo colombiano.

Atlético Nacional mantendría un 20% de una futura venta, en caso de que esta supere los cinco millones de dólares. Esta información fue confirmada en coordinación con el periodista colombiano Felipe Sierra.

Sierra detalló que Nacional aceptó las condiciones de Boca Juniors para vender a Hinestroza, de 23 años, luego de un esfuerzo conjunto entre ambas partes. La documentación para la formalización del traspaso ya estaría en curso, según indicó el periodista.

Por último, Julián Capera mencionó que los acuerdos entre el jugador y Boca Juniors ya se habían establecido desde el 18 de diciembre de 2025.

Los números de Marino Hinestroza con Atlético Nacional

Con el fichaje prácticamente cerrado, Marino Hinestroza deja números concretos con Atlético Nacional. Disputó 56 partidos oficiales, en los que marcó siete goles y entregó 11 asistencias, acumulando 4.371 minutos en cancha. También fue un jugador intenso, recibió cinco tarjetas amarillas y una expulsión.

Video Thumbnail

Marino Hinestroza sería la quinta salida de Atlético Nacional para el 2026

Ante la inminente salida del extremo derecho rumbo al fútbol argentino, Atlético Nacional ya suma cinco bajas de cara a la próxima temporada. El equipo anunció la salida de Camilo Cándido, Joan Castro, Facundo Batista y Billy Arce, movimientos que reflejan la intención del cuerpo técnico.

En contraposición, el verdolaga ha anunciado las llegadas de Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Kevin Cataño, además de que logró asegurar la permanencia de Alfredo Morelos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Marino Hinestroza

Fichaje Marino Hinestroza

Marino Hinestroza boca

Marino Hinestroza boca juniors

Marino Hinestroza Boca Juniors

Traspaso de Marino Hinestroza

Traspaso Marino Hinestroza

Marino Hinestroza a boca

fichaje de Marino Hinestroza

fichaje de Marino Hinestroza boca

Atlético Nacional

Altético Nacional Marino Hinestroza

Marino Hinestroza fichaje

boca marino hinestroza

boca juniors marino hinestroza

boca marino hinestroza nacional

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.