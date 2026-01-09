¡Marino se va! Principio de acuerdo entre Atlético Nacional y Boca Juniors por el colombiano

Marino Hinestroza durante un partido con Atlético Nacional. Foto: El Espectador - José Vargas

La novela del mercado de fichajes del fútbol colombiano y el fútbol argentino parece estar llegando a su fin. Tras varias semanas de incertidumbre sobre el traspaso de Marino Hinestroza, Atlético Nacional y Boca Juniors alcanzaron un principio de acuerdo para que el club argentino se haga con los derechos del extremo derecho colombiano.

Según informaron varios periodistas, todo quedó hecho y hoy se está cerrando el negocio. Por ejemplo, Julián Capera aseguró que Atlético Nacional ejecutó una cláusula para comprar a Columbus Crew, de Estados Unidos, el 50% restante de los derechos del jugador, lo que permitió negociar la totalidad de los mismos.

Además, desde Argentina, Germán García Grova añadió que el valor de la operación rondaría los cincoo millones de dólares por el 80% de los derechos del extremo colombiano.

Atlético Nacional mantendría un 20% de una futura venta, en caso de que esta supere los cinco millones de dólares. Esta información fue confirmada en coordinación con el periodista colombiano Felipe Sierra.

Sierra detalló que Nacional aceptó las condiciones de Boca Juniors para vender a Hinestroza, de 23 años, luego de un esfuerzo conjunto entre ambas partes. La documentación para la formalización del traspaso ya estaría en curso, según indicó el periodista.

Por último, Julián Capera mencionó que los acuerdos entre el jugador y Boca Juniors ya se habían establecido desde el 18 de diciembre de 2025.

Los números de Marino Hinestroza con Atlético Nacional

Con el fichaje prácticamente cerrado, Marino Hinestroza deja números concretos con Atlético Nacional. Disputó 56 partidos oficiales, en los que marcó siete goles y entregó 11 asistencias, acumulando 4.371 minutos en cancha. También fue un jugador intenso, recibió cinco tarjetas amarillas y una expulsión.

Marino Hinestroza sería la quinta salida de Atlético Nacional para el 2026

Ante la inminente salida del extremo derecho rumbo al fútbol argentino, Atlético Nacional ya suma cinco bajas de cara a la próxima temporada. El equipo anunció la salida de Camilo Cándido, Joan Castro, Facundo Batista y Billy Arce, movimientos que reflejan la intención del cuerpo técnico.

En contraposición, el verdolaga ha anunciado las llegadas de Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Kevin Cataño, además de que logró asegurar la permanencia de Alfredo Morelos.

