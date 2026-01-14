Novela Marino Hinestroza: las nuevas condiciones del negocio entre Nacional y Boca Juniors

Marino Hinestroza en un partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 entre Internacional de Porto Alegre y Atlético Nacional en el estadio Beira Rio en Brasil. Foto: EFE - Ricardo Rimoli

Marino Hinestroza se va a ir de Atlético Nacional. Eso era lo que se decía hace cinco días sobre el fichaje del futbolista colombiano por Boca Juniors de Argentina. Sin embargo, en un giro dramático, las condiciones cambiaron y el extremo de 23 años ya no está tan seguro.

Lejos de tratarse de una falta de voluntad de parte de Atlético Nacional, las razones por la que se podría caer esta transferencia pasan por un cambio en las condiciones contractuales del jugador. Puntos de discusión modificados a última hora por el equipo de Buenos Aires.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, en la última reunión virtual entre el representante de Hinestroza y los representantes de Boca, se ajustaron algunos detalles del contrato que ha provocado diferencias entre ambas partes que, hasta ahora, no han sido resueltas.

¿Llegará Marino Hinestroza a Boca?

Desde el entorno del futbolista caleño sostienen que, si bien entienden que algunos aspectos de un contrato de esta envergadura pueden cambiar, para ellos es importante respetar los acuerdos pactados desde un principio. Algo que, según ellos, no está ocurriendo.

A pesar de todo, Marino Hinestroza sigue firme en su voluntad de vestirse de azul y oro, pues el futbolista ve con muy buenos ojos incluir el nombre de Boca Juniors a su hoja de vida. Mucho más teniendo en la participación del equipo argentino en la Copa Libertadores 2026.

De parte de la escuadra Xeneize la intención sigue siendo la misma: cerrar al colombiano lo más pronto posible. Sin embargo, también desde el sur del continente analizan que, de darse el negocio, se haga en las más claras condiciones; tanto para el club como para el jugador.

¿Se va Marino Hinestroza de Nacional?

Por el lado del Rey de Copas, aunque el conjunto Verde no estaba muy convencido de dejar ir a uno de sus jugadores más importantes por cinco millones USD, cuando pretendía al menos siete, hoy representa la única parte conforme con su pedazo de la transferencia.

Por el momento, Hinestroza se mantiene en Medellín entrenando separado del grupo a la espera de que toda esta novela se resuelva lo más pronto posible. Una necesidad de todos los actores involucrados, pues les permitirá seguir planificando este nuevo año que arranca.

Habrá que esperar cómo concluye toda esta historia entre Marino Hinestroza, Boca Juniors y Atlético Nacional. Este último debutará en la Liga BetPlay 2026-I el próximo sábado 17 de enero a las 6:20 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de la eterna primavera.

