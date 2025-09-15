No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Deportes
Fútbol Mundial

¡Cierren el estadio! Así fue el gol olímpico de Di María a Boca Juniors: video

El argentino igualó el marcador ante el Xeneize con un tanto que le da la vuelta al mundo.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
15 de septiembre de 2025 - 08:58 p. m.
Ángel Di María celebrando un gol con Rosario Central.
Ángel Di María celebrando un gol con Rosario Central.
Foto: EFE - Sebastián Granata
Boca Juniors no pudo conseguir su cuarto triunfo consecutivo en el torneo Clausura de Argentina, pero se llevó un empate 1-1 de su visita este domingo a Rosario Central, que igualó el duelo con un golazo olímpico de Ángel Di María en un entretenido encuentro por la octava fecha.

“Estoy más que feliz y agradecido, creo que la gente ve lo que hago, el sacrificio, el intentarlo, el querer ganar”, aseguró el argentino.

En el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, el Xeneize afrontó un riguroso examen ante un rival directo en la lucha por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Lo hizo en el marco de una semana especial atravesada por la ausencia del entrenador Miguel Ángel Russo, incapacitado durante varios días tras ser internado en una clínica en Buenos Aires por una infección urinaria.

El técnico argentino, de 69 años y que atraviesa su tercer ciclo al mando de los auriazules, se recuperó hace un par de días y acompañó al plantel en su visita al Canalla.

En su ingreso al estadio, se le vio caminando con lentitud y fragilidad, pero fue muy bien recibido en Rosario, donde también es reconocido como ídolo luego de varias temporadas como DT de Central.

“Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías (...) El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Y si yo estoy trabajando es porque tengo el alta (médica) de todo”, dijo Russo en la rueda de prensa posterior al juego.

Paredes alaba “jerarquía” de Di María

El cotejo, como se esperaba, fue parejo y abierto, y Boca abrió la cuenta con un cabezazo de Rodrigo Battaglia (19), pero pronto llegó el empate local en un magnífico tiro de esquina de Di María (24), que coló el balón por encima del arquero Leandro Brey.

“Al final, el empate está bien, fue parejo. Venimos haciendo las cosas bien, creamos muchas ocasiones. Yo juego donde me toque, intento hacer lo mejor dentro de la cancha”, destacó el Fideo.

Di María, de 37 años, tuvo un duelo particular con Leandro Paredes, quien fue su compañero en la selección argentina campeona del mundo en Catar 2022 y en clubes como Paris Saint-Germain y Juventus.

“Primera vez que juego en contra (de él), así que también lo disfruté muchísimo. Obviamente que parte del gol es por la jerarquía que tiene, por la calidad que tiene, porque si no, creo que este partido terminaba 1-0”, afirmó Paredes.

Con este resultado, Boca queda tercero en el grupo A con 13 unidades, dos puntos por debajo de los líderes Unión y Barracas Central.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

