Así quedaron los cuartos de la Copa BetPlay tras la eliminación de Millonarios

Hinchas de Millonarios durante el compromiso ante Santa Fe en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Copa BetPlay 2025 ya tiene definidos a varios de sus cuartofinalistas y dejó en el camino a uno de los grandes del país: Millonarios.

El conjunto azul no pudo remontar la serie ante Envigado y quedó eliminado tras el empate 0-0 en Techo, resultado que permitió a los antioqueños avanzar gracias al 1-0 conseguido en la ida.

Ahora, la Cantera de Héroes será rival del Deportivo Pereira en la siguiente ronda.

¿Cómo quedó el cuadro de los cuartos de la Copa BetPlay?

El cuadro de cuartos de final empieza a tomar forma con duelos de alto voltaje. Independiente Medellín y Santa Fe protagonizarán un duelo a la altura de las fases definitivas; América de Cali se verá las caras con Junior de Barranquilla en una serie cargada de historia y rivalidad.

Por su parte, Envigado se jugará el todo por el todo contra Deportivo Pereira; y Once Caldas intentará confirmar en Manizales la ventaja 2-1 que logró en la ida ante Pasto para quedarse con el último boleto disponible. Atlético Nacional espera por el vencedor de este último duelo.

De esta manera, el camino hacia el título de la Copa BetPlay 2025 se calienta con enfrentamientos que prometen emoción, intensidad y estadios llenos.

Pereira, Envigado, Medellín, Santa Fe, América, Junior, Atlético Nacional y Once Caldas o Pasto ya sueñan con levantar el trofeo y asegurar su lugar en la Copa Sudamericana.

Así quedaron los cuartos de la Copa BetPlay 2025

Santa Fe vs. Medellín

Pereira vs. Envigado

América vs. Junior

Atlético Nacional vs. Once Caldas o Pasto

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador