Nacional visitará a Equidad y Júnior a Once Caldas este lunes en el marco de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2021-I.

El calendario del fútbol colombiano ha estado más disparejo de lo habitual. El segundo pico de la pandemia ha provocado la suspensión de varios partidos y las fechas se han extendido a tal punto que entre una y otra solamente hay diferencias de dos días. En esta segunda fecha de la Liga BetPlay 2021-I, por ejemplo, solamente se han jugado seis compromisos. Hoy, lunes, la programación continúa con dos partidos llamativos: Equidad vs. Nacional (2:00 p. m.) y Once Caldas vs. Júnior (5:30 p. m.).

Nacional, que viene de ganarle 2-0 a Santa Fe en la primera fecha, y que a su vez viene de quedar eliminado en la Copa BetPlay ante Tolima por el mismo resultado, viajó con 18 jugadores a Zipaquirá, lugar donde se llevará a cabo el compromiso ante Equidad. Yerson Candelo, Sebastián Gómez, Hayen Palacios y Geisson Perea son las novedades del cuadro dirigido por Alexandre Guimaraes para el partido ante los aseguradores.

Equidad, que oficiará como local en el Estadio Municipal Héctor ‘El Zipa’ González, viene de empatar ante Pasto por 2-2 y ahora buscará mejorar sus estadísticas ante el equipo verdolaga. De 35 partidos jugados, el cuadro capitalino ha perdido 13, empatado 11 y ganado otros 11. El último enfrentamiento fue también en la fecha 2 de la Liga BetPlay 2020, en la que ambos equipos dieron un espectáculo en El Campín y el partido terminó 4-3 a favor del cuadro paisa, que remontó el 3-0 en contra en la segunda parte.

El otro partido, y quizá el más llamativo de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2021-I, es entre Once Caldas y Júnior. El blanco blanco de Manizales hará su debut como local ante un tiburón que viene de enfrentar a Medellín tanto en Copa como en Liga. El cuadro barranquillero cayó eliminado en el torneo que reúne los equipos de la primera y segunda división, mientras que en el campeonato de la máxima categoría del fútbol colombiano ganó con un gol de Teófilo Gutiérrez.

Once Caldas, que viene de empatar con Tolima a un gol en la primera fecha, buscará una victoria que no consigue en casa ante el equipo tiburón desde 2018. En total, de 33 partidos jugados, el cuadro de Manizales ha ganado 12, empatado ocho y perdido 13. Su último enfrentamiento, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, quedó en tablas.

Por el momento, Deportivo Cali es el líder de la Liga BetPlay con seis unidades, pues en la noche de este domingo 24 de enero derrotó a Pereira por 1-0 con un gol desde los doce pasos de Agustin Palavecino.

Santa Fe y Millonarios, los otros equipos de la capital del país, tienen sus partidos aplazados ante Tolima y Boyacá Chicó, respectivamente.