Kevin Mier, el héroe de Nacional en los penaltis de la Copa: “Solo tenía que tapar uno”

Kevin Mier, el arquero que le dio el título de la Copa a Nacional. Foto: Nacional

Kevin Mier fue la estrella este jueves. El portero de Nacional fue el encargado de vestirse de héroe para que el cuadro verdolaga venciera a Millonarios en la final de la Copa BetPlay.

Mire: Nacional, campeón: le arrebató la Copa BetPlay a Millonarios en los penaltis

No solo tapó el penalti que resultó clave para los verdolagas en el Atanasio Girardot. Además, fue uno de los cobradores que mandó la pelota a la red y que sentenció el triunfo de los locales. Una revancha pequeña tras la final de la Liga que ganaron los embajadores a mitad de año.

Sobre los penaltis y el cobro atajado, Mier explicó que la buena tanda fue en gran parte por sus compañeros: “Es merito de ellos, del staff y todo el cuerpo técnico que hizo todo esto posible”.

Más: Premio de la Copa Betplay: ¿cuánto dinero se lleva el ganador?

Además, explicó que desarrolló, anotando los probables cobros en sus guantes, toda una estrategia para parar los remates de Millonarios desde los 12 pasos.

“Fue idea de Milton Patiño de Chipi Chipi, tienen mucha imaginación. Chipi, con el talento que tiene para parar penaltis, me ha enseñado a ser más mañoso. Me dice que en los entrenamientos me quede atajando. Gracias a él, sabía que tenía que atajar solo uno. Con eso iba a ser suficiente”, dijo el arquero, que estaba recién llegado de la selección de Colombia.

También: Polémica en la final por los dos goles anulados a Millonarios: ¿error del árbitro?

Finalmente, Mier cerró agradeciendo a la hinchada: “Estoy contento, agradecido con mis compañeros. Es una oportunidad linda y la aprovechamos. Nacional es esto, un equipo acostumbrado a jugar y a ganar finales”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador