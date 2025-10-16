Logo El Espectador
“Mami, prenda la radio”: la burla de Argentina a Colombia en el Mundial Sub-20

Los jugadores argentinos celebraron en el camerino con la canción de la tricolor tras dejarla fuera del torneo juvenil.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
16 de octubre de 2025 - 11:51 a. m.
Kéner González de Colombia se lamenta este miércoles, al final de un partido de las semifinales de la Copa del Mundo Sub-20 entre Argentina y Colombia en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago (Chile).
Foto: EFE - Osvaldo Villarroel
Se acabó el sueño para Colombia. La selección sub-20 cayó 1-0 ante Argentina en las semifinales del Mundial de Chile 2025 y se quedó a un paso de la final. En un duelo intenso disputado en el Estadio Nacional de Santiago, un gol de Mateo Silvetti a los 72 minutos selló la clasificación albiceleste y frustró la ilusión tricolor.

“Sabíamos que no éramos favoritos, que Colombia se lo iba a llevar todo, pero nosotros nos propusimos ganar este partido y así llegamos al gol”, dijo el volante argentino Gianluca Prestianni, figura del encuentro y autor de la asistencia para el tanto del atacante del Inter Miami.

Con esta victoria, Argentina regresará a una final del Mundial Sub-20 después de 18 años y buscará su séptimo título frente a Marruecos, debutante en esta instancia. Colombia, que había llegado con grandes expectativas tras un torneo sólido, disputará el sábado el partido por el tercer puesto ante Francia.

Tras el encuentro, César Torres reconoció la frustración por la eliminación: “Colombia en general compite, busca, tiene posibilidades muy claras, no definimos y enfrente hay un gran rival que tiene mucha calidad. Ellos definieron el partido. Nos vamos muy frustrados porque aquí no sirve otra cosa que títulos”, dijo el técnico.

La burla de los jugadores argentinos

Como ya habían hecho tras eliminar a México en cuartos de final —cuando salieron riéndose a zona mixta con la canción del Chavo del 8—, los jugadores argentinos repitieron la provocación en los camerinos.

Esta vez celebraron con ‘El Ritmo Que Nos Une’ de Ryan Castro y SOG, la canción de la selección de Colombia, entonando a coro: “Mami, prenda la radio, encienda la tele”.

Una forma de festejar que, aunque polémica, ya se había visto antes en los festejos albicelestes tras la Copa América 2024, la cual perdió Colombia a manos de Argentina.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Jose Pérez(18935)Hace 9 minutos
No es un secreto, el cuento de pechifrios cae perfectamente en algunos jugadores que dañan lo buenos que hacen 4 o 5 jugadores.
