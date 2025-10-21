Leonel Álvarez habló de su cercanía con Atlético Nacional: ¿podría ser el entrenador?

Leonel Álvarez, actualmente es DT de Bucaramanga. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Leonel Álvarez vuelve a estar en el radar de Atlético Nacional. En la previa del duelo que Atlético Bucaramanga jugará este martes contra Millonarios en Bogotá por la Liga BetPlay, el entrenador antioqueño reconoció en una entrevista con ESPN que ha tenido acercamientos con el club verdolaga, institución con la que conquistó la Copa Libertadores de 1989 como jugador y donde dejó un recuerdo imborrable entre los hinchas del Atanasio Girardot.

“Cualquier entrenador estaría ilusionado por dirigir a Nacional. Lo que puedo decir es que, durante mucho tiempo, yo no había tenido una relación más cercana con el presidente de Nacional. Eso ha cambiado. Ahora, me ha invitado a varios lados y no he podido por mi responsabilidad o por otros compromisos. Ha habido diálogo y siempre han querido contar conmigo”, reveló el técnico del Bucaramanga, dejando abierta la puerta a una posibilidad que entusiasma a la hinchada verdolaga.

Aun así, Álvarez fue enfático en que su compromiso actual está con el conjunto leopardo, equipo con el que pelea en la punta del campeonato a cuatro fechas del final antes de los cuadrangulares. Si Bucaramanga vence o empata ante Millonarios, podría recuperar el liderato que hoy ostenta Independiente Medellín. “Yo estoy con Bucaramanga, como Nacional está enfocado en su torneo y su entrenador. Este cuerpo técnico solo piensa en sacar adelante este proyecto”, aclaró el estratega.

El técnico paisa atraviesa un buen momento, con un Bucaramanga sólido y competitivo que ha sorprendido por su regularidad y propuesta. En su discurso, Leonel ha insistido en la importancia de mantener la concentración y no desviar la atención del objetivo principal: clasificar a las finales y pelear por el título con el equipo santandereano.

Leonel Álvarez, campeón de Liga con el Deportivo Independiente Medellín en 2009 y 2016, nunca ha dirigido a Atlético Nacional, aunque su nombre ha estado ligado al club desde hace varios años. Su historia como jugador, su temperamento ganador y su afinidad con la hinchada lo convierten en un candidato natural para el banquillo verdolaga, un destino que, según sus palabras, “siempre será motivo de ilusión”, aunque por ahora su corazón y sus esfuerzos estén puestos en Bucaramanga.

