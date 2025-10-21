Bayern Múnich vs. Brujas, en la Champions League: hora y TV para ver en vivo a Luis Díaz

Luis Díaz, a la expectativa de ser figura con Bayern Múnich en Champions. Foto: Instagram Luis Díaz

El Allianz Arena será testigo del choque entre Bayern Múnich y Brujas en la tercera fecha de la liguilla de la Champions League, en la que los bávaros llegan como líderes absolutos entre 36 equipos.

Tras vencer con autoridad a Pafos de Chipre y superar al Chelsea en la primera jornada, el equipo alemán buscará mantener su paso perfecto en un torneo que, más allá de los puntos, comienza a perfilar los verdaderos candidatos a pasar de ronda de forma directa. Con un ataque sólido y un mediocampo que domina los tiempos, el Bayern intentará imponer su ritmo desde el inicio ante un Brujas que llega con la intención de sorprender con su presión alta y velocidad en transición.

El partido también será una nueva oportunidad para ver a Luis Díaz, quien ha tenido un arranque brillante en Alemania y se ha convertido en uno de los favoritos de la afición bávara. El colombiano, sin embargo, aún no ha tenido su gran noche en la Champions, y este duelo ante los belgas podría marcar ese punto de inflexión que lo consolide como figura continental. Con su desequilibrio por banda y su capacidad para decidir partidos, Díaz es una de las cartas más atractivas de un Bayern que busca reafirmar su dominio.

El horario del partido de Bayern Múnich vs. Brujas en la Champions League

El encuentro entre Bayern Múnich y Brujas se disputará este miércoles 22 de octubre a las 2:00 p.m. (hora colombiana) en el Allianz Arena y podrá verse en exclusiva por Disney+. Será una cita ideal para seguir de cerca al equipo alemán, que busca prolongar su dominio en Europa, y a Luis Díaz, llamado a brillar en una tarde en la que el público bávaro espera celebrar otro triunfo.

Luis Díaz, a seguir su buen momento

La primera temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich está siendo un éxito rotundo. El colombiano se ha adaptado rápidamente al estilo ofensivo del conjunto bávaro y se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la Bundesliga.

En siete partidos de liga ya suma cinco goles y cuatro asistencias, una producción que lo ubica entre los jugadores más determinantes del torneo. Su velocidad, cambio de ritmo y entendimiento con los mediocampistas ofensivos del Bayern han potenciado el ataque del equipo, que lidera la tabla y mantiene un rendimiento arrollador en el ámbito local.

En la Champions League, Díaz aún busca su primera participación directa en gol tras disputar los dos partidos iniciales de la liguilla, aunque su influencia en el juego ha sido constante. A esos números se añade un tanto en la Superliga de Alemania, con lo que alcanza un total de diez participaciones de gol en lo que va de la campaña. El reto para el extremo guajiro será mantener ese nivel de productividad en los compromisos internacionales y consolidarse como la gran figura latina del nuevo Bayern, que aspira a pelear por todos los títulos en disputa.

Buena noticia para Bayern Múnich antes del partido

Antes del partido, Bayern Múnich confirmó la renovación de Vincent Kompany hasta junio de 2029, extendiendo por dos años más su vínculo con el club. El técnico belga, que llegó en 2024, conquistó en su primera campaña la Bundesliga número 34 del equipo y la Supercopa alemana. Bajo su dirección, el Bayern ha ganado los once partidos disputados en la presente temporada, consolidando un proyecto que combina solidez táctica, juventud y resultados inmediatos.

Con Kompany al mando y un plantel en pleno auge, Bayern afronta el duelo ante Brujas con la confianza de un equipo que no ha cedido un solo punto en la campaña. Será un nuevo examen europeo para Luis Díaz, una oportunidad para que el colombiano traduzca en la Champions el gran momento que vive en la Bundesliga.

