Colombia vs. Costa de Marfil Sub-17: hora, TV y dónde ver el Mundial Femenino

Tras la derrota contra España en el debut, la selección colombiana está obligada a ganar para aspirar a pasar a la siguiente ronda.

Fernando Camilo Garzón
21 de octubre de 2025 - 04:12 p. m.
Las jugadoras de la selección de Colombia, en su debut en el Mundial Femenino.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol
La selección femenina sub-17 de Colombia busca recuperarse de su mal arranque en el Mundial. El combinado nacional debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2025 el fin de semana con una dura derrota 4–0 contra España, actual bicampeona del mundo y gran favorita al título.

El encuentro se disputó en el estadio de Rabat, sede única del torneo que se juega en Marruecos.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua ahora necesita recomponer el camino tras un arranque decepcionante, por eso, tras el partido, el entrenador valoró la entrega del grupo y señaló que este primer encuentro representa una experiencia de aprendizaje importante para seguir creciendo en el certamen.

Colombia, obligada a sumar, buscará remontar la situación este martes 22 de octubre a las 2:00 p.m. (hora Colombia), cuando enfrente a Costa de Marfil en la segunda jornada.

El duelo será clave para mantener vivas las aspiraciones de avanzar, ya que a la siguiente fase clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. El partido se podrá ver a través de ditu, la aplicación gratuita de Caracol Televisión.

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

