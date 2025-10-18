Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia
En VivoActualizado hace 34 segundos

EN VIVO: Colombia derrota 1-0 a Francia con gol de Óscar Perea

Tras la derrota en semifinales frente Argentina, la selección de Colombia Sub-20 buscará cerrar su Mundial con una medalla de bronce.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
18 de octubre de 2025 - 07:20 p. m.
Foto: EFE - ESTEBAN GARAY
Colombia saldrá esta tarde (2:00 p.m.) al Estadio Nacional de Santiago con una oportunidad de empatar su mejor registro en una competición masculina de la FIFA. Tras quedar fuera de la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, el equipo de César Torres tiene una última misión: ganarle a Francia y cerrar con la cabeza en alto. No es el partido que soñaban, pero sí uno que puede marcar la diferencia entre irse con lamentos o con historia.

Siga aquí el minuto a minuto de Colombia vs. Francia

Hace 5 horas

Colombia espera al contraataque

17’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 1– 0 FRA🔵: Colombia se defiende en campo propio con todos sus jugadores por detrás de la pelota. Al recuperar el balón, busca salir rápido con sus tres atacantes veloces.

Hace 5 horas

Colombia insiste en la presión alta

10’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 1– 0 FRA🔵: La selección tricolor presiona la salida, pero también se defiende bien cuando Francia controla la posesión.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Colombia!

01’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 1– 0 FRA🔵: En el primer minuto de juego, Óscar Perea aprovechó la desatención defensiva de Francia y logró encontrar los espacios para anotar el primero de manera rápida.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el partido

01’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0– 0 FRA🔵: ya rueda el balón en el estadio de Santiago. Colombia va por el tercer puesto.

Hace 5 horas

Colombia ya está en el estadio

Actualización claveHace 6 horas

Los titulares en Colombia

Actualización claveHace 6 horas

Néiser Villarreal vs. Lucas Michal

Los atacantes de ambas selecciones tienen un duelo individual muy atractivo. Los dos tienen cinco anotaciones y están empatados en lo más alto de la tabla de artilleros, junto a Benja Cremaschi, de Estados Unidos. Un gol de alguno, podría significarle la bota de oro del certamen.

Hace 6 horas

Posibles alineaciones

Colombia

Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Jordan Barrera, Joel Romero, Kéner González; Óscar Perea, Néiser Villarreal.

D.T.: César Torres.

Francia

Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Justin Bourgault; Andrea Le Borgne, Fodé Sylla, Mayssam Benama; Ilane Touré, Lucas Michal, Anthony Bermont.

D.T.: Bernard Diomède.

Hace 7 horas

Previa del partido

La derrota 1-0 contra Argentina dejó cicatrices profundas. Colombia compitió bien durante una hora, con intensidad y control, pero se desmoronó en el tramo final. En siete minutos perdió el orden, recibió el gol y sufrió la expulsión de Jhon Rentería, una indisciplina que volvió a pasar factura. Fue una caída que no solo expuso fallas tácticas, sino también la fragilidad emocional del equipo en los momentos clave.

Aun así, el técnico Torres no escondió nada y llamó las cosas por su nombre: “fracaso”. Pero ese golpe puede convertirse en motivación. Francia llega igual de dolida, tras quedar fuera en penales frente a Marruecos, y buscará cerrar su torneo con carácter. Se espera un duelo intenso entre dos selecciones que, más que un trofeo, pelean por respeto.

Colombia recupera a Néiser Villarreal, su goleador con cinco tantos, y confía en que Jordan Barrera pueda reaparecer tras su molestia física. Ambos nombres pueden ser claves para reanimar a un grupo que quiere despedirse dejando una huella. Una victoria no cambiaría lo ocurrido ante Argentina, pero sí podría igualar la mejor actuación del país en la categoría, aquella del 2003. En otras palabras: el tercer puesto vale más de lo que parece.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

