EN VIVO: Colombia derrota 1-0 a Francia con gol de Óscar Perea

Colombia saldrá esta tarde (2:00 p.m.) al Estadio Nacional de Santiago con una oportunidad de empatar su mejor registro en una competición masculina de la FIFA. Tras quedar fuera de la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, el equipo de César Torres tiene una última misión: ganarle a Francia y cerrar con la cabeza en alto. No es el partido que soñaban, pero sí uno que puede marcar la diferencia entre irse con lamentos o con historia.

Siga aquí el minuto a minuto de Colombia vs. Francia

17’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 1– 0 FRA🔵: Colombia se defiende en campo propio con todos sus jugadores por detrás de la pelota. Al recuperar el balón, busca salir rápido con sus tres atacantes veloces.

10’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 1– 0 FRA🔵: La selección tricolor presiona la salida, pero también se defiende bien cuando Francia controla la posesión.

01’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 1– 0 FRA🔵: En el primer minuto de juego, Óscar Perea aprovechó la desatención defensiva de Francia y logró encontrar los espacios para anotar el primero de manera rápida.

01’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0– 0 FRA🔵: ya rueda el balón en el estadio de Santiago. Colombia va por el tercer puesto.

Los atacantes de ambas selecciones tienen un duelo individual muy atractivo. Los dos tienen cinco anotaciones y están empatados en lo más alto de la tabla de artilleros, junto a Benja Cremaschi, de Estados Unidos. Un gol de alguno, podría significarle la bota de oro del certamen.

Colombia

Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Jordan Barrera, Joel Romero, Kéner González; Óscar Perea, Néiser Villarreal.

D.T.: César Torres.

Francia

Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Justin Bourgault; Andrea Le Borgne, Fodé Sylla, Mayssam Benama; Ilane Touré, Lucas Michal, Anthony Bermont.

D.T.: Bernard Diomède.

La derrota 1-0 contra Argentina dejó cicatrices profundas. Colombia compitió bien durante una hora, con intensidad y control, pero se desmoronó en el tramo final. En siete minutos perdió el orden, recibió el gol y sufrió la expulsión de Jhon Rentería, una indisciplina que volvió a pasar factura. Fue una caída que no solo expuso fallas tácticas, sino también la fragilidad emocional del equipo en los momentos clave.

Aun así, el técnico Torres no escondió nada y llamó las cosas por su nombre: “fracaso”. Pero ese golpe puede convertirse en motivación. Francia llega igual de dolida, tras quedar fuera en penales frente a Marruecos, y buscará cerrar su torneo con carácter. Se espera un duelo intenso entre dos selecciones que, más que un trofeo, pelean por respeto.

Colombia recupera a Néiser Villarreal, su goleador con cinco tantos, y confía en que Jordan Barrera pueda reaparecer tras su molestia física. Ambos nombres pueden ser claves para reanimar a un grupo que quiere despedirse dejando una huella. Una victoria no cambiaría lo ocurrido ante Argentina, pero sí podría igualar la mejor actuación del país en la categoría, aquella del 2003. En otras palabras: el tercer puesto vale más de lo que parece.

