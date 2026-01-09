Logo El Espectador
La feria de Manizales vibra con la adrenalina del downhill urbano en su versión 19

En el marco de las fiestas de la capital caldense, el Manizales Down Town se consolida como uno de los eventos más emocionantes.

Diego Alejandro Daza Gómez
09 de enero de 2026 - 02:21 p. m.
En esta edición, serán 40 deportistas nacionales e internacionales los que participarán.
Foto: Manizales Down Town
La adrenalina regresa a las calles de Manizales con la versión 19 de Manizales Down Town, la competencia de downhill urbano que se convirtió en uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la Feria de dicha ciudad.

Este sábado 10 de enero, 40 atletas nacionales e internacionales desafiarán la gravedad en un circuito de 1.250 metros que atraviesa tres barrios de la ciudad.

El trazado, un verdadero desafío al vértigo, pondrá a prueba la destreza y el coraje de los competidores. Más de 300 escalones, pendientes pronunciadas y obstáculos urbanos deberán ser superados a velocidades que oscilan entre 40 y 60 km/h, en un recorrido que exige máxima precisión y nervios de acero.

Miles de espectadores se ubicarán en puntos estratégicos, especialmente en el barrio Cervantes, para vivir el espectáculo.

La nómina de participantes incluye deportistas de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Caldas y Antioquia, sumados a invitados internacionales, ratificando la proyección de la competencia.

El chileno Pedro Ferreira, uno de los favoritos, expresó su entusiasmo. “Estoy muy contento de estar en el Down Town de Manizales, una pista muy agresiva y muy técnica. Estoy feliz de participar en la competencia porque me encanta la adrenalina, la organización y todo lo que se vive en este evento de ciudad”, dijo el competidor.

El evento es liderado por Jorge Mario Jaramillo, gestor del deporte extremo en la región, quien destacó la magnitud del evento. “Este sábado 10 de enero viviremos la versión número 19 del Down Town Manizales, un evento de ciudad y de país con la participación de deportistas internacionales y los mejores riders colombianos, que hoy son potencia a nivel mundial en este deporte. Vamos a vivir grandes emociones con los participantes y espectadores en esta gran fiesta deportiva”, mencionó Jaramillo.

En la edición anterior, Sebastián Holguín (1:30.03) y Valentina Roa (1:45) se coronaron campeones, marcando un alto nivel competitivo que promete ser superado este año. Con el apoyo de la Alcaldía de Manizales, esta cita deportiva de primer nivel refuerza la proyección de la ciudad como epicentro del downhill urbano en Latinoamérica.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

