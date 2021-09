Más líder que nunca: Nacional venció a Alianza Petrolera

Líder indiscutible. Nacional volvió a ganar y volvió a gustar. Aunque Alianza Petrolera no se la puso fácil, el cuadro verdolaga logró un triunfo en Barrancabermeja y reafirmó su lugar como puntero del campeonato con 22 unidades.

Yeison Guzmán fue el encargado de abrir el marcador en la primera parte. El cuadro verdolaga, que sufrió en los primeros minutos de juego, sacó la casta y pudo irse al descanso con el resultado a su favor.

Alianza Petrolera salió con el objetivo inmediato de empatar y lo logró a los ocho minutos del segundo tiempo por intermedio de Andrés Morales. Sin embargo, el cuadro local no supo manejar la igualdad y el dominio del partido. Emanuel Olivera, al 73′ y Dorlan Pabón, en tiempo de adición, anotaron los goles que sentenciaron la victoria y reafirmaron al cuadro paisa en la punta de la tabla.

La fecha 8 de la Liga BetPlay empezó con un resultado inesperado. Quindío, en condición de visitante, venció a América por la mínima diferencia. Leyser Chaverra fue el autor del único tanto del partido y le dio tres puntos al cuadro cafetero que llegó a 13 puntos y se ubicó sexto.

Equidad también logró sumar y venció en Techo a Jaguares. Kevin Salazar, volante asegurador, le dio la victoria al equipo bogotano, que escaló a la casilla número 12 con nueve unidades.

Once Caldas, que sigue sin ganar en la Liga BetPlay, empezó la jornada dominical empatando a un gol con Bucaramanga; Pasto, que igual sigue último en la tabla, le ganó en condición de local a un Cali que sigue siendo irregular en el torneo.

Medellín y Santa Fe, en un partido que pintaba atractivo por la necesidad de ambos de sumar en la tabla de posiciones, empataron sin goles en el Atanasio Girardot. Con este empate, y con la eliminación del poderoso de la montaña de la Copa BetPlay, Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez anunció que presentaría su renuncia a las directivas.

Mañana, con los partidos Águilas vs. Pereira (4:00 p. m.); Tolima vs. Envigado (6:00 p. m.) y Millonarios vs. Patriotas (8:05 p. m.), se concluirá la fecha 8 de la Liga BetPlay.