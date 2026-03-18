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En fotos: la categórica goleada 3-0 de Millonarios sobre Atlético Nacional en El Campín

En un partido muy atípico, el Emabajador le repitió la dosis al club Verdolaga y le marcó tres goles en el estadio El Campín en la Liga Betplay 2026-I.

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Daniel Montoya Ardila y Gustavo Torrijos Zuluaga
18 de marzo de 2026 - 12:10 p. m.
Rodrigo Contreras le ha anotado tres goles a Atlético Nacional en apenas dos partidos.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

No puede Atlético Nacional con Millonarios. El elenco paisa volvió a caer ante el club capitalino, esta vez por la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-I. Si ya la derrota 3-1 en Copa Sudamericana en medio del estadio Atanasio Girardot de Medellín pintado de verde había sido catastrófica para Nacional, esta nueva derrota, esta vez 3-0, termina de poner en el ojo del huracán a Diego Arias.

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El entrenador del Verde de la Montaña hasta este momento se mantiene al frente del equipo, pues sus números y posición en la tabla lo respaldan. Sin embargo, el joven estratega no ha podido ganar el partido que los aficionados no quieren perder y se le ha visto falto de liderazgo entre sus jugadores.

También hay que decir que el partido de anoche en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá tuvo un trámite de juego muy condicionado. La temprana expulsión de William Tesillo (minuto 33) y luego la de Jorman Campuzano (49′) dejaron a Atlético Nacional, más que amarrado de pies y cabeza, con el ánimo por el piso y sin fuerza para luchar por el resultado.

El fallo de Alfredo Morelos desde los 11 metros fue un golpe emocional del que Nacional nunca se recuperó y, por el contrario, envalentonó a Millonarios. Una escuadra que parece le tiene la mano tomada a su gran rival y lo único que se le puede reprochar es que pudo haber dejado un marcador más abultado.

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Foto: El Espectador

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Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Por Gustavo Torrijos Zuluaga

gtorrijos@elespectador.com

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