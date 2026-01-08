Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Colombiano
Atlético Nacional

¡Atlético Nacional sacude el mercado! Oficializó a su segundo refuerzo, llega desde la MLS

El extremo derecho, con pasado en Fortaleza, ya se entrena a la par de todos los jugadores.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
08 de enero de 2026 - 06:59 p. m.
Nicolás Rodríguez junto a Luis Fernando Muriel en Orlando City, equipo de la MLS.
Nicolás Rodríguez junto a Luis Fernando Muriel en Orlando City, equipo de la MLS.
Foto: Instagram Nicolás Rodríguez
Atlético Nacional continúa reforzando su nómina de cara a la próxima temporada, en la que competirá en los torneos locales y buscará un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, cuando enfrente a Millonarios el 4 de marzo en condición de local.

Tras anunciar la llegada de Milton Casco, lateral argentino con pasado en la selección de su país y ganador de múltiples títulos con River Plate, el club paisa confirmó su segundo refuerzo: el extremo derecho Nicolás Rodríguez.

Aunque ya venía entrenando desde hace algunos días con el plantel verdolaga, la institución oficializó su incorporación este jueves a través de sus redes sociales.

El extremo, de 21 años y nacido en San José del Guaviare, llega procedente de Orlando City (MLS) en condición de préstamo por un año, con opción de compra. El jugador pertenece al club estadounidense desde inicios de 2025.

Con Orlando City, Rodríguez disputó 17 partidos, en los que anotó un gol y registró una asistencia. Su debut profesional se dio en Fortaleza, equipo con el que jugó 73 encuentros desde 2022, marcó 13 goles y entregó ocho asistencias, convirtiéndose en una de sus principales figuras y portando el dorsal número 11.

Con esta incorporación, Atlético Nacional suma juventud, desequilibrio y proyección ofensiva a su plantel, apostando por un jugador que ya conoce el fútbol colombiano y que busca consolidarse en una de las camisetas más exigentes del país.

La llegada de Nicolás Rodríguez refuerza la idea del cuerpo técnico de combinar experiencia y talento joven, pensando en un semestre clave donde el margen de error será mínimo.

Atlético Nacional confirmó la salida de cuatro jugadores para el 2026

Además de la llegada de Milton Casco y Nicolás Rodríguez, Atlético Nacional continúa moviéndose en el mercado de fichajes y anunció la salida de cuatro jugadores. A través de sus redes sociales, el club confirmó que Camilo Cándido, Joan Castro, Facundo Batista y Billy Arce no continuarán en el equipo verdolaga.

Altas:

  • Milton Casco
  • Nicolás Rodríguez

Bajas:

  • Joan Castro
  • Camilo Candido
  • Joan Castro
  • Facundo Batista

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

