No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

¡Oficial! Atlético Nacional confirmó a Milton Casco, exjugador de la selección de Argentina

El cuadro verdolaga anunció, a través de sus redes sociales, la vinculación del lateral derecho con pasado en River Plate y la selección de Argentina.

Diego Alejandro Daza Gómez
07 de enero de 2026 - 12:10 a. m.
Milton Casco, en su etapa en RIver Plate.
Milton Casco, en su etapa en RIver Plate.
Foto: River Plate
Atlético Nacional sacudió el mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano con la presentación oficial de Milton Casco como nuevo jugador del club. El lateral argentino cuenta con amplio recorrido internacional y fue uno de los emblemas de la etapa más exitosa de River Plate en la última década.

La dirigencia verdolaga cerró el acuerdo con el experimentado defensor, quien terminó su vínculo con River tras diez años vistiendo la banda roja. Su arribo representa un golpe de autoridad en el mercado y una clara señal de las aspiraciones deportivas de Nacional, tanto a nivel local como internacional.

Casco llega con un palmarés que respalda su trayectoria. Durante su paso por River Plate, fue pieza estructural del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, convirtiéndose en un referente dentro y fuera de la cancha.

Su nombre quedó ligado a una era dorada del conjunto de Núñez, en la que ganó una Copa Libertadores, dos Recopas Sudamericanas, dos ligas argentinas, tres Copas de Argentina, dos Supercopas de Argentina y dos Trofeos de Campeones.

La salida del lateral se dio en medio de un proceso de renovación en River Plate. Marcelo Gallardo decidió cerrar el ciclo de varios referentes históricos, entre ellos Milton Casco, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Gonzalo ‘Pity’ Martínez, poniendo fin a una generación que dejó una huella imborrable en el club argentino.

Trayectoria de Milton Casco, nuevo jugador de Atlético Nacional

En números, Casco se despide de River con 316 partidos oficiales y 12 títulos en su palmarés, cifras que lo posicionan como uno de los futbolistas más importantes del ciclo Gallardo.

En su última temporada disputó 20 encuentros, manteniéndose activo, aspecto que fue clave para que Atlético Nacional apostara por su contratación.

En total, Casco ha disputado, desde su debut en 2009, 494 partidos, en los que marcó 13 goles y entregó 34 asistencias. Con la selección de Argentina jugó tres encuentros: dos amistosos y uno correspondiente a la Copa América 2019.

A sus 37 años, el defensor argentino deja claro que su carrera sigue vigente. Atlético Nacional le ofrece un escenario exigente y ambicioso.

Atlético Nacional confirmó la salida de cuatro jugadores para la próxima temporada

Por su parte, Atlético Nacional continúa moviéndose en el mercado de fichajes y anunció la salida de cuatro jugadores. A través de sus redes sociales, el club confirmó que Camilo Cándido, Joan Castro, Facundo Batista y Billy Arce no continuarán en el equipo verdolaga.

Además, la institución sigue a la espera de hacer oficiales otros fichajes para fortalecer la plantilla de cara al inicio de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

Altas:

  • Milton Casco

Bajas:

  • Joan Castro
  • Camilo Candido
  • Joan Castro
  • Facundo Batista

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

