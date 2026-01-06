Luis Suárez marcó, pero Sporting de Lisboa quedó eliminado en las semifinales de la Copa

Luis Suárez celebrando su gol con Sporting de Lisboa de Portugal. Foto: EFE - TIAGO PETINGA

Luis Suárez continúa viviendo uno de sus mejores momentos en el fútbol portugués. Desde su llegada al país luso, el delantero colombiano se consolidó como uno de los baluartes de Sporting de Lisboa.

El atacante de la selección de Colombia volvió a decir presente y marcó gol en la derrota de Sporting de Lisboa contra Vitória de Guimarães , en el partido correspondiente a las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal.

La anotación del samario llegó a los 13′ minutos. Tras un preciso pase filtrado de Francisco Trincão, el balón le quedó al colombiano, quien esperó el bote del esférico y, de primera intención, impactó con la pierna izquierda para definir de manera cruzada contra el guardameta Charles Marcelo da Silva de Vitória de Guimarães

A pesar del gol tempranero y del dominio de Sporting de Lisboa durante gran parte del encuentro, Vitória de Guimarães luchó hasta el final y, al minuto 90+2′, Alioune Ndoye marcó el empate parcial.

Cuando todo parecía indicar que el compromiso no se definiría dentro de los 90′ minutos reglamentarios, el delantero volvió a aparecer, esta vez al 90+11′, tras un rebote que dejó el balón dentro del área chica, para sellar el 2-1 definitivo del partido.

Con esta derrota, el equipo del delantero de la selección de Colombia se quedó a las puertas de disputar la final de la Copa de la Liga de Portugal. Vitória de Guimarães está a la espera de conocer a su rival en la final, que saldrá del duelo entre Benfica y Sporting de Braga.

Actualidad de Luis Javier Suárez, goleador y figura de la Liga de Portgual

Pese a la derrota, el presente de Luis Javier Suárez es inmejorable. El delantero de la selección de Colombia inició el 2026 con gol, marcando en el empate 1-1 contra Gil Vicente.

Además, con el gol anotado por Copa de la Liga de Portugal, el samario acumula 15 goles en la Liga de Portugal y 20 en total en la temporada, en 27 partidos, cifras que lo colocan entre los delanteros más efectivos del fútbol europeo.

Suárez se ubica actualmente en la segunda posición de la tabla de goleadores de la Liga de Portugal. El listado lo lidera el griego Vangelis Pavlidis, de Benfica, quien suma 17 anotaciones en igual número de encuentros, mientras que el podio lo completa el español Samu Aghehowa, de FC Porto, con 12 tantos en 16 partidos.

Además, Suárez cerró el 2025 como el máximo goleador colombiano en Europa y ya suma 105 goles en clubes del Viejo Continente, igualando el registro histórico de James Rodríguez.

