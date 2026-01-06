Tomás Restrepo volvió a hacer historia para el golf colombiano y ganó el Junior Orange Bowl

Tomás Restrepo, golfista colombiano campeón de del Junior Orange Bowl. Foto: Alexander Pérez

Tomás Restrepo sigue haciendo historia para el golf colombiano y conquistó este martes el título del Junior Orange Bowl en Estados Unidos, destacado certamen del calendario internacional en el que han hecho historia varios de los mejores del mundo, entre ellos Tiger Woods, Sergio García y Camilo Villegas, último colombiano en conseguir el título.

Restrepo, de 17 años, firmó tarjetas de 69-68-64 y 69 para un total de 270 golpes (-14), completando un gran inicio de año y demostrando que su golf va en crecimiento, luego de un 2025 que cerró por todo lo alto, quedándose con el torneo del Tour Elite disputado en su casa. El año pasado, además, se impuso en el Mundial Juvenil, celebrado en Japón.

“Estuvo muy bacano, peleado, luchamos y muy contento, feliz por el triunfo. Muy agradecido por el apoyo constante de la Federación”, comentó el caldense tras finalizar su jornada. El segundo lugar en Miami, EE.UU., fue para el estadounidense Frederick Egnatios, quien recortó distancia y quedó a tres golpes de cazar a Restrepo.

En diciembre pasado Tomás Restrepo fue uno de los protagonistas de la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar. No solo fue elegido como el mejor deportista colombiano del 2025 en la categoría juvenil, sino que también recibió otro reconocimiento al ser además el favorito del público.

Más de Colombia en el Junior Orange Bowl

En esta edición del Junior Orange Bowl también se hicieron presentes los colombianos Samuel González y Emilio Vélez, quienes completaron la representación del país en la categoría masculina de la competencia, ubicándose en los puestos 17 y 22 respectivamente.

Asimismo, entre las figuras internacionales que compitieron con Tomás se destacaron los nombres de Charlie Woods, hijo de Tiger Woods y también el de Cameron Kuchar, hijo del también estadounidense Matt Kuchar, otro de los jugadores del PGA Tour con mayor trayectoria dentro de la gira.

“Estoy muy feliz por este resultado. El trabajo que vengo realizando con mi coach me ha servido mucho y no podía pedir otro inicio de año diferente a este. Me siento muy contento con esta victoria y creo que lo más importante fue cómo la conseguí, sumando todos los días rondas buenas y empezando a marcar diferencia desde la tercera jornada”, aseguró Restrepo.

Para Colombia, este es el tercer título en esta competencia, luego de que el mencionado Camilo Villegas (1999) -ganador de cinco eventos en el PGA Tour- y Camilo Benedetti (1999), también salieron victoriosos en esta competencia juvenil.

La próxima cita golfística del colombiano Restrepo será el Latin America Amateur Championship (LAAC), disputa que se llevará a cabo en el Lima Golf Club de la capital peruana. La consagración ha sido esquiva para el país.

